韓国で話題のコスメブランド「TAG」が、人気キャラクターCare Bears™との夢の限定コレクションを日本で初展開します。ぷるっと弾む質感のジェリーベアチークや、きらめきをまとえるスターリットビームライター、鮮やか発色のウォーターフィットジェリーティントなど、遊び心あふれる全3アイテムが揃いました。2025年9月19日(金)より全国のドン・キホーテにて数