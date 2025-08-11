“静岡の森香澄似”美人女子大生が『ななにー』に登場。マスクを外して素顔を公開すると「可愛い」「取ったらより（森香澄に）似てる！」などと絶賛の声が上がった。【映像】“静岡の森香澄”美人女子大生のマスクを外した素顔ABEMAにて8月10日に放送された『ななにー 地下ABEMA』#83では、番組の人気企画「マスクイケメン＆美女」の未公開映像が流された。静岡をロケ中、オーガニック抹茶カフェ「和み」でたまたま見つけた