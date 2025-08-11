記者会見するイスラエルのネタニヤフ首相＝10日、エルサレム（AP＝共同）【エルサレム共同】イスラエルのネタニヤフ首相は10日、パレスチナ自治区ガザの戦闘について「早く終結させたい」と主張し、中心都市ガザ市を早期に制圧するようイスラエル軍に指示したと明らかにした。エルサレムでの記者会見で語った。イスラム組織ハマスは声明で「拘束下の人質を救う唯一の方法は、攻撃をやめ停戦に合意することだ」と反発した。イス