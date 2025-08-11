活動休止中のきのこ帝国のメンバーで、現在はシンガーソングライターとして活動する佐藤千亜妃（36）が9日、公式サイトと自身のインスタグラムで、第1子を出産したことを報告した。【写真】小さなお手てショット添え…佐藤千亜妃のご報告（全文）文書を公表し、「この度、私事ではありますが 結婚5年目となるパートナーとの間に第一子を授かり、この夏元気な男の子を無事出産しましたことをご報告させていただきます」と伝えた