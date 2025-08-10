広陵高校は１０日、午後６時５０分頃から約３０分間、野球部員の保護者会を実施した。約２５０人が出席し、中井監督も同席。堀校長によると「監督は『何か（新たな）問題が発覚したわけではないが、理事会でいろんなことが決まった。そのことをみなさんに理解していただきたい』という話を中心にされた」と明かした。堀校長は「誰一人、質問の手が上がらず、保護者の方が我々の意に同意してくれている様子がうかがえました」と