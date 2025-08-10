【商品名】 view it color 1day uv #01u3000METEOR GRAY 【見た目】 めっちゃかわいいです！ とにかくブラウン系つけている時より圧倒的に可愛いって！褒められます！ お値段もお高めな方ではなく1dayでも着け続けやすいです☺️ 【使用感】 個人的には1日つけてもなんとか大丈夫！少し乾燥は気になるから、本音はもう少し長く潤っていてくれるとありがたいかな！Instagramhttps://www.instagram.com/chansan_makeup/