J1第25節 東京V 1（0-0）0 横浜FM18:03キックオフ 味の素スタジアム 入場者数 26,902人試合データリンクはこちら試合後、城福浩監督はこの日の戦略の一端を明かした。「ヤン･マテウスとエウベルはウインガーとしたらJリーグで1、2を争う選手。我々がボールを持っていれば、おそらく彼ら素晴らしいウィングがやりたくないことにエネルギーをかけなければいけない」。さらに横浜FMがスローペースでスタートするだろうという予想の下