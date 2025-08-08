永谷園（東京都港区）が、自社商品「五目チャーハンの素」を使い、「ピラフ風ごはん」を作る方法について、Xの公式アカウントや公式サイトで紹介しています。永谷園はピラフ風ごはんを作るのに必要な材料、作り方について、公式サイトで次のように紹介しています。【材料（3人分）】・五目チャーハンの素3袋・米2合・鶏もも肉250グラム（一口大に切る）・コーン（ホール）100グラム（液を切る）・お好みでバター10グ