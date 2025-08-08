ウェイン・ルーニー氏の長男であるカイ・ルーニーが、15歳という若さでマンチェスター・ユナイテッドのU-19チームに抜擢された。クロアチアで開催される国際トーナメントに出場する。同大会は欧州トップクラスの育成組織が集う名門大会であり、パリ・サンジェルマンやユヴェントスなども参戦する。『Daily Mail』が伝えている。このサプライズ招集は、先週のカップ戦での活躍が評価された結果である。カイはU-16カテゴリーでゴール