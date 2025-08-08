すりキズ、切りキズの応急処置方法が昭和と真逆に進化している。 【画像】キズを乾燥させて治す場合のイメージ図。完治に時間がかかり、跡が残ることも多かった キズができたら乾かせて早くかさぶたを作るのがかつて一般的だった応急処置だが、現在は体液を吸収しキズを保護、治癒を促す素材「ハイドロコロイド」を用いた、キズを覆ったまま治す湿潤療法が普及しつつある。 かさぶたが綺麗にめくれた時の嬉しさを思い出す