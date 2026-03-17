外反母趾の痛みは大きくわけて2種類ある 痛みによって応急処置の方法が違う 外反母趾には、2つのタイプの痛みがあります。2つを見分けるポイントは「くつを脱いだとき」。くつを脱いでも足が痛いか、くつを脱いだら痛みがなくなるかで、どちらのタイプかがわかります。 まず、くつを脱いだ際に足が痛くないときは「摩擦による痛み」です。患部がくつにあたってすれて痛いのですが、この場合は軽度の外反母趾といえます。一