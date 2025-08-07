米日の関税「口約束」に対する懸念が現実のものとなっている。合意文書のない関税交渉の結果をめぐり両国の見解にずれがあるなか、米国が６日（現地時間）に公開した連邦官報が、日本政府がこれまで説明してきた相互関税の内容と大きく食い違っていたためだ。日本は即座に米国に赴き、「合意の履行」を求めたが、日本の各メディアは相互関税が発動する７日（現地時間）午前１時までに是正されるかは不透明だと伝えている。７日、時