¡ÚMonoMax 2025Ç¯7·î¹æ¡Û 6·î9Æü È¯Çä ²Á³Ê¡§1,390±ß »¨»ï¡ÖMonoMax 2025Ç¯7·î¹æ¡×ÆÃÊÌÉÕÏ¿¡Ö¡Ø¥Ú¥ä¥ó¥° ¥½ー¥¹¤ä¤­¤½¤Ð¡ÙÊ¸¶ñ9ÅÀ¥»¥Ã¥È¡×¤È¡Ö¥Ú¥ä¥ó¥° ¥½ー¥¹¤ä¤­¤½¤Ð¡× ¥¤¥áー¥¸ ÊõÅç¼Ò¤Ï¡¢»¨»ï¡ÖMonoMax 2025Ç¯7·î¹æ¡×¤òËÜÆü6·î9Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï1,390±ß¡£ ¡ÖMonoMax¡Ê¥â¥Î¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡×¤Ï¡¢ÊõÅç¼Ò¤¬È¯¹Ô¤¹¤ë·î´©»¨»ï¡£Éþ¤ä¥Ð¥Ã¥°¡¢»þ·×¡¢ºâÉÛ¡¢·¤¤Ê