VTuberグループ「にじさんじ」に所属する韓国発ライバーのナ・セラさんが2025年4月16日、配信活動が滞っている理由をXで明かした。病気を抱えているうえ、実は「法廷闘争中」だったという。「長引く状況にストレスを感じていました」ナ・セラさんはかねて指や手首の痛みを訴え、3月上旬にリウマチの診断を受けたことを明かしていた。以降は療養のため配信が不規則になるとしており、最新では4月2日に行ったメンバーシップ限定配信