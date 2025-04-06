タレントの今田耕司（59歳）が、4月4日に放送されたラジオ番組「今田耕司のお耳拝借！金曜日」（TBSラジオ）に出演。「なんで朝のラジオを急に？」との質問に答えた。この日から始まった朝のラジオ番組「今田耕司のお耳拝借！金曜日」。毎週金曜日の午前8時半から11時まで、「週末」をテーマにいろいろな情報を届ける生放送の番組だが、今田は高めのテンションで、初回のゲスト、女優・米倉涼子を呼び込む。米倉は「元気ですね、朝