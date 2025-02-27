地下水の保全に取り組む熊本県のプロジェクトチームの会議が開かれ、2025年度の新たな取り組みなどが示されました。 【写真を見る】JASM第1工場の量産開始後の水質「今のところ変化なし」地下水モニター井戸7か所に増加へ熊本 この会議はTSMCの進出などを受けて地下水の保全を進めようと、県が2024年5月に設置しました。 きょう（27日）は前回に会議を開いた去年11月以降の報告と来年度の取り組みが示されまし