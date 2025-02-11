女優・タレントのファーストサマーウイカ（34歳）が、2月11日に放送された宣伝番組「『光る君へ』出演者語る『べらぼう』」（NHK総合）に出演。今、憧れている女優について語った。「まだ間に合う！大河『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』」という番組に、昨年の大河ドラマ「光る君へ」に出演した玉置玲央とファーストサマーウイカが出演。ウイカは本腰を入れて「べらぼう」を見ており、小芝風花演じる花の井について「推しです！大好