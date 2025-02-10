昨夏のパリ五輪ブラジル戦でのスーパーゴールが世界的な話題になったなでしこジャパンの谷川萌々子。19歳の大器は、スウェーデンのローゼンゴードでの得点王とリーグ優勝を引っ提げて、保有元であるバイエルン・ミュンヘンに復帰した。その谷川は、9日のホッフェンハイム戦の後半アディショナルタイムに投入され、バイエルンデビューを果たした（3-1でチームは勝利）。試合後には「バイエルンでデビュー。このユニフォームを着て、