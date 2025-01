作品を発表したら、インタビューや講演会、SNSなどの場で、自分の作品について簡潔に魅力を伝えたり執筆の経緯を振り返ったりする機会があります。作家で批評家のマリス・クライツマン氏が、現代の書籍市場においてより重要になった「自分の本について語る力」について解説しています。How to Talk About Your Own Book ‹ Literary Hubhttps://lithub.com/how-to-talk-about-your-own-book/クライツマン氏は書籍ジャーナリ