女優の西田尚美（54歳）が12月6日、自身のTwitter（X）を更新。同日亡くなった中山美穂さんを追悼している。西田はこの日、「ホーム＆アウェイというドラマでご一緒で、あまり同じシーンはなかったのだけど、私が待ち時間にアルケミストという本を読んでいたら、中山美穂さんが『それ、読んだことある』と声をかけてくれて、嬉しかった」と思い出を投稿。そして「早すぎる。まだ信じられないし、悲しいです」とつづった。「ホ