今回ご紹介するのは、YouTubeチャンネル「もんちゃんっていうよ。」に投稿された1本の動画です。動画は6万回以上も再生され、「可愛すぎるんだが…」「本当に平和な世界」など、多くのコメントが寄せられ話題になっています。 【動画：1歳の赤ちゃんが『子犬のお世話をどうしてもしたかった』結果…平和すぎる『尊い光景』】 1歳女の子の妹は… 1歳の娘さん・シベリアンハスキーの『もんちゃん』と暮らすご夫婦。今回、新