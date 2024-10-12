◆ヒルトン東京、「キング＆クイーン」クリスマスビュッフェ開催。20種類以上のクリスマススイーツを堪能！ヒルトン東京の1階「マーブルラウンジ」にて、“ヴェルサイユのクリスマス”をイメージした「キング＆クイーンのクリスマス スイーツビュッフェ」を開催。きらびやかな雰囲気の中で、20種類以上のクリスマススイーツとローストチキンなどの食事が勢揃い。全長6mのジャンボツリーも登場し、ひと際華やいだ雰囲気に包まれた会