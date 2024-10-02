Instagramに投稿された障子破りをするわんこの動画が再生数96万超えと大反響！年々、なぜか豪快さを増していくわんこの障子破りに困った飼い主さん。その理由をご本犬に尋ねてみたところ、まさかの言い訳が「可愛すぎて怒れん」「これは許しちゃう！」「何度も貼り直した跡が悲しい！」と話題となっています。 【動画：犬が『障子破り』を始めてから3年が経ったら…可愛すぎて怒れない『まさかの言い訳』】 年々パワーアッ