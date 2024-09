ホラー作品では、登場人物が直面する恐怖や不安といった感情をありありと描き出し、読者や視聴者にも同じような恐怖や不安を感じてもらうことが重要です。ホラーを彩る感情を引き起こすための「ホラーの言語」について、ホラー小説賞の受賞歴がある作家のブライアン・エヴェンソン氏が語っています。Brian Evenson on Finding the Language of Horror ‹ Literary Hubhttps://lithub.com/brian-evenson-on-finding-the-lang