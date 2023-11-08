農林水産省が、2023年度の補正予算案で、花粉対策に60億円を盛り込む方針であることがわかった。政府は新たな経済対策で、花粉症に集中的に対応することなどを打ち出している。経済対策の裏付けとなる2023年度の補正予算案で、農水省は花粉症の発生源となるスギ人工林の伐採や、花粉の少ない木への植え替えなどの費用として60億円を計上する方針だという。