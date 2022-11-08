お笑いコンビ「かまいたち」の濱家隆一が自身のインスタグラムを更新し、減量前のぽっちゃりとした姿を公開した。６日に３９歳の誕生日を迎えた濱家。同日の投稿で「３９歳になりました！ラスト３０代楽しい一年にします！！」と報告し、ぽっちゃり時代の画像をアップ。「＃体調管理のできる大人になります＃間違ってもこうはならないように＃かまいたち濱家」とハッシュタグを付け、体調管理に気をつけたいとした。現在