Aぇ! groupが、10日放送の日本テレビ系『千鳥かまいたちゴールデンアワー』（後8：00）に出演する。【写真】似合う！初の対外試合の相手とポーズをとるエプロン姿のAぇ! group今回、Aぇ! groupが初の全員そろっての登場となる。ノブ（千鳥）が、以前出演した末澤誠也を「誠也はすごいボケる」とイジると、メンバーたちは「えー！」「そうなんですか!?」と驚がく。佐野晶哉も「グループでいるときは全然ボケないんで。（普段は