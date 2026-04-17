近年、再注目されている「ドーナツ」。口の中でシュワっととろける「生ドーナツ」が看板商品の「I'm Donut？」など専門店が続々オープンし、ふわっと軽い「シュガードーナツ」も人気です。そんな話題のドーナツを手作りしてみませんか？今回は、生ドーナツやシュガードーナツ、クリームドーナツなどのドーナツレシピをご紹介します！今日はどのドーナツを作ろう？イーストドーナツ（シュガードーナツ）出典：https://www.instagram