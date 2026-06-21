株式会社武井工業所とのダイヤモンドパートナー契約締結（増額）のお知らせ

株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホック

このたび株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホックは、株式会社武井工業所と、オフィシャルパートナー契約（ダイヤモンドパートナー）を増額にて締結いたしましたのでお知らせいたします。

ダイヤモンドパートナー契約内容

■内容

・トップチーム練習着背中広告の掲載

・サッカー教室の開催

・Make Value Project企業合同研修の開催

■契約期間

2026年7月1日～2027年6月30日

株式会社武井工業所 代表取締役 武井 厚 様よりファン・サポーターの皆さまへ

水戸ホーリーホックがＪ１百年構想リーグの舞台で戦う姿を見ているうちに、思わず「清水の舞台から飛び降りちゃえ」みたいな気持ちになってしまったのでしょうか、気が付けば契約金額を増額していました。



クラブが一段上のカテゴリーに挑戦しているのだから、サポートする私たちも一段上へ行くしかない。もう、そのように自身に言い聞かせながら、このランクのサポートをこれからも続けていけるよう、私たち自身も一層社業に励みます！



ファン・サポーターの皆さま、新シーズンも共にクラブを後押ししていきましょう！

法人概要

■法人名

株式会社武井工業所

■所在地

茨城県石岡市若松一丁目3-26

■代表者

代表取締役 武井 厚

■事業概要

・プレキャストコンクリート製品の製造・販売

・インフラ構造物の点検業務

■URL

https://www.takei21.co.jp/