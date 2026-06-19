セルシスの「CLIP STUDIO PAINT」がスペインの最大級のエンタメフェスティバル「Mangafest Summer Edition 2026」に協賛

株式会社セルシス

セルシスのイラスト・マンガ・Webtoon・アニメーション制作アプリ「CLIP STUDIO PAINT」は、スペインのセビリアで6月20日から6月21日に開催される、国内最大級のエンターテインメントフェスティバル「Mangafest Summer Edition 2026」に協賛します。



「Mangafest」は、年間を通じてスペイン各地で開催されているアニメ、マンガ、ゲームファンが集う大規模イベントです。セルシスは2024年から継続して参加しております。



イベントでは、現地のデジタルクリエイティブに特化したオンラインアートスクール「Academia Red Panda」と協力し、「CLIP STUDIO PAINT」を使用したワークショップを開催します。また、イベント主催のイラストコンテストの受賞者や来場者に「CLIP STUDIO PAINT」を進呈します。



▼ Mangafest 公式サイト：

https://mangafest.es/sevilla/summer/2026/

セルシスは、クリエイターの創作活動を支援するとともに、グローバル市場における「CLIP STUDIO PAINT」のブランド認知度向上・新規ユーザーとの接点強化を目的に、本イベントへの協賛を続けています。



今後も、世界各地で開催されるイベントへの協賛を通じてグローバル展開を強化し、持続的な事業成長を目指してまいります。





▼昨年のワークショップ・イベントの様子



▼セルシスの「海外イベント・協賛」事例はこちら

https://www.celsys.com/clipsolution/casestudies/#category33



「CLIP STUDIO PAINT」について

「CLIP STUDIO PAINT」は、イラスト、マンガ、アニメーションのシームレスな制作環境を提供するペイントアプリです。セルシスが強みとするグラフィックス技術を軸に、30年以上にわたり自社技術にこだわって研究開発を重ね、その成果をもとに提供しています。全世界で6,000万人以上（*）に利用されており、その80%以上が海外ユーザーです。11言語に対応しており、エントリーユーザーからプロのマンガ家、アニメーターまで、幅広いクリエイターにグローバルで支持されています。



CLIP STUDIO PAINT 公式サイト：https://www.clipstudio.net/

X：https://x.com/clip_celsys

YouTube：https://www.youtube.com/CLIPSTUDIOchannel

Instagram：https://www.instagram.com/clipstudioofficial_jp/

TikTok：https://www.tiktok.com/@clipstudioofficial_jp



* 体験版ユーザーおよびiPad版、iPhone版、Galaxy版、Android版、Chromebook版のインストール数を含む



株式会社セルシスについて

セルシスは、デジタルコンテンツの制作・活用で拡大するクリエイターエコノミー市場において、「CLIP STUDIO PAINT」をはじめとしたクリエイターの創作を支援するツールや、クリエイターの新たな活動の場となる新しいサービスプラットフォームを提供していきます。世界中のクリエイターが歩む「CREATOR JOURNEY」での様々な活動を、トータルでサポートする事業を展開し、一人ひとりの夢中がつなぐ、もっとカラフルな世界を目指します。



セルシスコーポレートサイト: https://www.celsys.com/



お問い合わせ先

株式会社セルシス 広報担当 古野 / 高橋 / 楢崎

〒160-0023 東京都新宿区西新宿4-15-7 パシフィックマークス新宿パークサイド 2F

e-mail: press@celsys.com



法人のお客様

https://www.celsys.com/clipsolution/