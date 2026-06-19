【お中元・夏ギフト】福島の美味しさを夏の贈り物に。福島県産品最大級ECサイト「ふくしま市場」が特集を公開

株式会社スペースワン

株式会社スペースワン（本社：福島県郡山市、代表取締役：小林康宏）が運営する福島県産品通販サイト「ふくしま市場」は、2026年夏のお中元・夏ギフトシーズンに合わせ、「ふくしまから夏の贈り物2026」特集を公開いたしました。ふくしま市場では、福島県内約300事業者・約850商品を取り扱っています。

お中元や夏の贈り物に。福島ならではの美味しさを全国へ

特集では、福島牛、地ビール、麺類、スイーツなど、夏の贈り物におすすめの商品を幅広くご紹介。夏季限定の生そうめんや冷やし中華、自家製粉の十割蕎麦など、暑い季節にうれしい商品をラインアップ。さらに、福島県民に長年親しまれている「酪王カフェオレ」を使用したアイスクリームや桃ジュースなど、ひんやりと楽しめる商品もご紹介しています。

▼ふくしまから夏の贈り物特集はこちら

https://fukushima-ichiba.com/collections/ochugen_store_fukushimaichiba

あわせ買いでお得！ふくしまの桃10%OFFキャンペーンも開催中

2026年6月10日（水）～7月20日（月・祝）までの期間限定で、対象商品と桃を同時購入すると桃の商品代金が10％OFFとなるキャンペーンを開催いたします。夏限定のお菓子や麺、お肉、ビールなどの県産品とあわせて、旬を迎える福島県産の桃をお得にお楽しみいただけます。

キャンペーン詳細はこちら：https://fukushima-ichiba.com/collections/peach2026campaign-momo

夏におすすめの商品（一例）

【夏季限定販売】極上のつるつる食感 生きしめんと生そうめんのセット

乾燥工程を経ていない「生」だからこそ味わえる、小麦本来の風味ともちもち食感。生そうめんはつるりとのど越し、生きしめんは幅広麺ならではのコシと滑らかさが魅力です。福島県産小麦「ゆきちから」を使用した2種類の生麺を、食感や風味の違いの食べ比べを楽しみいただけます。

価格：3,800円（税込・送料込）

ふくしま市場：https://fukushima-ichiba.com/products/n031a10

【新発売】玄挽き蕎麦十割

何度もの試作を重ねて完成した、会津製麺こだわりの十割蕎麦。自家製粉のそば粉を100％使用し、豊かな香りと深い旨味を引き出しました。十割蕎麦では珍しい太麺仕上げで、噛むほどにそばの風味と旨味が広がります。無塩仕上げのため、蕎麦湯まで余すことなくご堪能いただけます。

価格：5,100円（税込・送料込）

ふくしま市場：https://fukushima-ichiba.com/products/fk038a17

【季節限定】河京 喜多方ラーメンと冷やし中華セット

河京自慢の夏季限定「冷やし中華」と定番人気の喜多方ラーメンを詰め合わせました。もちもち食感とのどごしが自慢の熟成生麺と、こだわりのスープで本場の味をお楽しみいただけます。

価格：3,350円（税込・送料込）

ふくしま市場：https://fukushima-ichiba.com/products/n094a24

あいはら果樹園のももジュース

果樹園で今年収穫した桃を贅沢に使用した、しぼりたての桃ジュースをお届けします。桃本来の豊かな香りとやさしい甘み、すっきりとした後味が魅力。果実をそのまま味わうようなフレッシュな美味しさは、贈りものにもおすすめです。

価格：3,800円（税込・送料込）

ふくしま市場：https://fukushima-ichiba.com/products/%EF%BD%8E15302

酪王アイスクリームセット

福島県民に40年以上愛されるソウルドリンク「酪王カフェオレ」「酪王牛乳」「酪王いちごオレ」を使用したプレミアムアイスクリームです。濃厚なコクとなめらかな口どけ、酪王ならではのやさしい味わいをお楽しみいただけます。

価格：5,760円（税込・送料込）

ふくしま市場：https://fukushima-ichiba.com/products/n280a01

猪苗代地ビールセット

本場ドイツの「ビール純粋令」に基づき、副原料を使わず醸造した地ビールです。磐梯山の清らかな水とドイツ産モルト・ホップを使用し、素材本来の豊かな香りと深い味わいをお楽しみいただけます。

価格：3,740円～（税込・送料込）

ふくしま市場：https://fukushima-ichiba.com/products/n07804

奥会津金山 天然炭酸の水ギフトセット

日本で唯一の天然炭酸を含む湧き水として知られる奥会津金山の天然炭酸水と天然水のセット。モンドセレクション最高金賞を2年連続受賞した、飲み比べが楽しめるセットです。

価格：5,310円（税込・送料込）

ふくしま市場：https://fukushima-ichiba.com/products/n253a02

ふくしま市場について

「ふくしま市場」は、福島県内の約300の事業者、850品目を超える福島県産品を取り扱う通販サイトです。福島県産品の通販としては最大の規模であり、手作りの逸品や愛情込めた商品を直接産地からお届けしています。ぜひ自慢の逸品をお取り寄せください。

【ふくしま市場】https://fukushima-ichiba.com/