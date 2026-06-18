ブロスタ、アディダスとのコラボイベント「adidasスターカップ」を6月18日より開催　期間限定モード「スーパーボール」が登場

Supercell Oy- 6月18日より、人気ゲームモード「ブロストライカー」を新たな競技形式で楽しめる期間限定イベント「adidasスターカップ」を開催- ゲーム内トーナメントを中心に、アパレル・フットウェアコレクションの展開や、米ニューヨークでのファン向けリアルイベントなど、多面的なコラボレーションを実施

フィンランドのモバイル端末向けゲームを開発、運営しているSupercell（本社：フィンランド、CEO：Ilkka Paananen）は、世界有数の人気モバイルゲーム『ブロスタ』において、スポーツブランドのアディダスとのコラボレーションを6月18日（木）より実施します。本コラボレーションでは、ゲーム内イベント「adidasスターカップ」の開催に加え、ジュニア向けアパレル・フットウェアコレクションの展開や、米ニューヨークでのファンイベントを通じて、『ブロスタ』の世界観とアディダスのスポーツカルチャーを融合したさまざまな企画を展開します。

「adidasスターカップ」開催

6月18日から7月2日までの期間限定で開催される「adidasスターカップ」では、プレイヤーがチームを選択し、毎日の対戦で勝利を重ねながらランキングを競います。ステージを勝ち進んだチームは準決勝・決勝へ進出し、頂点を目指して戦います。さらに、FIFAワールドカップ26(TM)公式試合球「TRIONDA」がゲーム内に登場し、特別仕様のブロストライカーを楽しめます。

「スーパーボール」では、ブロストライカーの楽しさをさらに進化させる新たなゲーム要素や限定スキンが登場します。

- Keeper Botsゴール前を巡回し、シュートを防ぐ守護ロボット。近づきすぎるとボールを奪われ、強力なカウンターを受けることもあります。- Charged Shotボタン長押しで強力なシュートを放つことが可能。障害物を破壊し、敵にもダメージを与えます。ただしチャージ中は無防備になるため注意が必要です。- Timed Passesパスをつなぐことで攻撃力が上昇。適切なタイミングで必殺技やハイパーチャージを組み合わせることで、より強力なプレイが可能になります。- 限定アディダススキンイベントをプレイすることで、アディダスとのコラボレーションによる限定スキンを獲得できます。これは『ブロスタ』初となるアパレルブランドとのスキンコラボレーションです。

また、アディダスの会員プログラム「adiClub」会員は、アディダスアプリを通じて限定ピン、アイコン、スプレーなどのゲーム内報酬を受け取ることができます。

さらに本コラボレーションでは、ジュニア向けアパレル・フットウェアコレクションの展開や、米ニューヨーク・ブルックリンで開催される「adidas Home of Soccer」におけるファン向けイベントも実施予定です。ゲーム内外で、『ブロスタ』の世界観とアディダスのスポーツカルチャーが融合した特別な体験を提供します。

コラボアパレルコレクションを展開

アディダス オリジナルスと『ブロスタ』は、コラボレーションアパレル・フットウェアコレクション「Starr Drop Unlocked」を8月1日より一部店舗およびオンラインストアで展開します※。本コレクションは、ジュニア向けサイズで展開され、『ブロスタ』を代表するキャラクターであるスパイク、レオン、エドガー、ニタからインスパイアを得たデザインを採用しています。Tシャツ、フーディー、トラックパンツ、トラックジャケットに加え、「Samba」や「Superstar」などの人気スニーカーもラインアップされます。

※日本国内でのコラボレーショングッズの発売については詳細未定です。

米ニューヨークで『ブロスタ』体験イベントを展開

6月20日・21日、米ニューヨーク・ブルックリンで開催される「adidas Home of Soccer」に『ブロスタ』が登場します。会場では『ブロスタ』のポップアップエリアが展開される予定です。

『ブロスタ』はApp Store(https://apps.apple.com/jp/app/%E3%83%96%E3%83%AD%E3%82%B9%E3%82%BF/id1229016807)およびGoogle Play(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.supercell.brawlstars&pcampaignid=web_share)で配信中です。ゲーム内アイテムのお得な限定オファーは、Supercell Storeにてご確認いただけます。

■ブロスタについて

『ブロスタ（Brawl Stars）』は、Supercell が手がけるテンポの速いチーム制のモバイルゲームです。多彩なマップとゲームモードで繰り広げられるバトルは、短時間で手軽に楽しめるアクション性が魅力。個性豊かな必殺技を持つキャラクターたちが登場し、2018年のグローバルリリース以降、累計ダウンロード数は10億件を突破し、世界中に情熱的なコミュニティを築いてきました。新キャラクターや新機能、多様なプレイスタイルなど、常に進化を続ける『ブロスタ』は、モバイルゲームの可能性を広げ続けています。日本では特に10代・20代を中心に支持を集めており、プレイヤー同士の対戦・協力を通じたコミュニティの広がりやeスポーツタイトルとしての競技性が特徴です。

■Supercellについて

Supercellは、フィンランドのヘルシンキに本社を置くゲーム会社で、サンフランシスコ、ロンドン、ソウル、上海にオフィスを構えています。2010年の設立以来、『ヘイ・デイ』、『クラッシュ・オブ・クラン』、『ブーム・ビーチ』、『クラッシュ・ロワイヤル』、『ブロスタ』、『スクワッド・バスターズ』の6つのタイトルをグローバルリリースしています。Supercellは誰もが末永く楽しめ、永遠に記憶に残るゲームを世に送り出すことを目指しています。

■アディダスについて

アディダスはスポーツ用品業界のグローバルリーダーです。ドイツ・ヘルツォーゲンアウラハに本社を構え、世界65,000人以上の従業員を擁しています。2025年度の売上高は248億ユーロに達しました。