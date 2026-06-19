【本日配信】堂々完結＆注目新連載！！BL雑誌「iHZ［アイハーツ］」最新号│大洋図書

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株式会社大洋図書

『iHZ [アイハーツ] 16』　表紙：キタハラリイ

iHZ [アイハーツ] 16


2026年6月19日（金）0時から配信START！


https://hc.bs-garden.com/ihz16/



豪華執筆陣！


キタハラリイ/暮田マキネ/ウジチャンマン/mememe/


屋号/悠/浴槽つぼカルビ/むく田やなぴ/rosca/かのさゆり/



見どころ一部紹介！


＼堂々完結！comics要チェック！！／



「ブラットテイマー／ジョーカー cheers!」キタハラリイ/著



GOOD BOY──レオ×フロラ・超ハピエン!!


“アフターケア ” だけが、


ずっとできなかったけれど…



【最終回】



＼単話配信も同時スタート！！／


https://hc.bs-garden.com/t_brattamer_joker/



＼7/1comics発売！／


ご予約はコチラ


https://hc.bs-garden.com/brattamer_joker_cheers/





＼注目！新連載スタート！！／





「王城社長は猫に愛されたい」ウジチャンマン/著



住所不定無職・野良一（24）。


不幸な野良が出逢ったのは──…



猫に嫌われる傲慢社長×猫に好かれる不遇青年



【第1話】



＼単話配信も同時スタート！！／


https://hc.bs-garden.com/t_oujirosyatyouhanekoniaisaretai/





「2nd:CMD -セカンドコマンド-」rosca/著



Dom×Sub──溺愛を知る、再会。


本能にのみこまれる、初プレイ回



【第4話】



＼単話配信も同時スタート！！／


https://hc.bs-garden.com/t_2ndcmd/






コンセプトエッセイ


暮田マキネ



連載


＼堂々完結！／


キタハラリイ『ブラットテイマー/ジョーカー cheers! 5』




＼初登場！新連載START／


ウジチャンマン『王城社長は猫に愛されたい 1』




mememe『太郎DON’T ESCAPE! overjoy 2』


屋号『ワンス・アポン・ア・ディスティニー 10』


悠『クソッたれベイビー BABY LOVE 3前編』


浴槽つぼカルビ『シガーフリープリーズ 4』


むく田やなぴ『逢田さん、俺たちセフレでいいの？ 4』


rosca『2nd：CMD -セカンドコマンド- 4』


かのさゆり『あのこのスカートのなか 4』




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