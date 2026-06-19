【本日配信】堂々完結＆注目新連載！！BL雑誌「iHZ［アイハーツ］」最新号│大洋図書
『iHZ [アイハーツ] 16』 表紙：キタハラリイ
iHZ [アイハーツ] 16
2026年6月19日（金）0時から配信START！
https://hc.bs-garden.com/ihz16/
豪華執筆陣！
キタハラリイ/暮田マキネ/ウジチャンマン/mememe/
屋号/悠/浴槽つぼカルビ/むく田やなぴ/rosca/かのさゆり/
見どころ一部紹介！
＼堂々完結！comics要チェック！！／
「ブラットテイマー／ジョーカー cheers!」キタハラリイ/著
GOOD BOY──レオ×フロラ・超ハピエン!!
“アフターケア ” だけが、
ずっとできなかったけれど…
【最終回】
＼単話配信も同時スタート！！／
https://hc.bs-garden.com/t_brattamer_joker/
＼7/1comics発売！／
ご予約はコチラ
https://hc.bs-garden.com/brattamer_joker_cheers/
＼注目！新連載スタート！！／
「王城社長は猫に愛されたい」ウジチャンマン/著
住所不定無職・野良一（24）。
不幸な野良が出逢ったのは──…
猫に嫌われる傲慢社長×猫に好かれる不遇青年
【第1話】
＼単話配信も同時スタート！！／
https://hc.bs-garden.com/t_oujirosyatyouhanekoniaisaretai/
「2nd:CMD -セカンドコマンド-」rosca/著
Dom×Sub──溺愛を知る、再会。
本能にのみこまれる、初プレイ回
【第4話】
＼単話配信も同時スタート！！／
https://hc.bs-garden.com/t_2ndcmd/
コンセプトエッセイ
暮田マキネ
連載
＼堂々完結！／
キタハラリイ『ブラットテイマー/ジョーカー cheers! 5』
＼初登場！新連載START／
ウジチャンマン『王城社長は猫に愛されたい 1』
mememe『太郎DON’T ESCAPE! overjoy 2』
屋号『ワンス・アポン・ア・ディスティニー 10』
悠『クソッたれベイビー BABY LOVE 3前編』
浴槽つぼカルビ『シガーフリープリーズ 4』
むく田やなぴ『逢田さん、俺たちセフレでいいの？ 4』
rosca『2nd：CMD -セカンドコマンド- 4』
かのさゆり『あのこのスカートのなか 4』
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