パーソルグループ、LGBTQ+関連イベント「Tokyo Pride 2026」に出展

パーソルホールディングス株式会社

「はたらいて、笑おう。」をグループビジョンに掲げるパーソルホールディングス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 CEO：和田 孝雄）は、アジア最大級のLGBTQ+関連イベント「Tokyo Pride 2026」にシルバースポンサーとして協賛し、6月6日（土）～7日（日）の2日間、会場の代々木公園にブースを出展。ブースには2日間で約3,600名が来場し、「はたらく未来 みんなでアップデート」をテーマに多様性（ダイバーシティ）とLGBTQ＋理解促進に向けた体験型コンテンツを体験。来場者参加型の理想のはたらくを考えるボード企画では、多くのメッセージが寄せられ、初日からボードが埋め尽くされるなど盛況を博しました。

また、6月7日（日）には「プライドパレード」に約30名の社員が参加、一人ひとりの「はたらいて、笑おう。」実現に向けた想いを込めて、歩みを進めました。

■代々木公園会場にてブース出展、新たに“エンターキーを押して完了させる”体験型の仕掛けを導入

パーソルグループは、6月6日（土）～7日（日）、代々木公園にて「はたらく」をテーマとした体験型ブースを出展しました。「はたらく未来、みんなでアップデート ～書いて、ENTER!未来ゲージを満タンに～」をコンセプトに、来場者は巨大なPC・スマートフォン型の掲示板に理想のはたらき方を投稿。さらに、会場に設置されたエンターキーを押す体験を通じて、自らの想いを、未来に送信するプロセスを楽しみました。 ブースには多くの来場者が参加し、最終的には約3,600名の想いが一つのボードに集まり、会場は終始にぎわいを見せました。

■会場で実施した“はたらく”に関するアンケートについて

ブースでは、来場者を対象にアンケートを実施しました。アンケートでは、「あなたの『はたらきやすさ』を実現するためには何が最も重要だと考えますか」と「未来のはたらき方に向けて、『人と仕事をつなぐ』PERSOLに期待する役割は何ですか」という2つの設問を設け、あらかじめ用意した選択肢の中から1つを選択いただく形式で回答を収集しました。その結果、「あなたの『はたらきやすさ』を実現するために何が一番大切ですか？」という設問では、「困ったときに、立場を気にせず相談できる関係が増える」が最多となりました。また、「未来のはたらき方に向けて、『人と仕事をつなぐ』PERSOLに期待する役割は何ですか？」という設問では、「安心して選べる仕事や職場の情報を、もっと増やしてほしい」が最も多く選ばれました。

■グループ各社から30名が参加したプライドパレード、「はたらいて、笑おう。」のメッセージを届ける

6月7日（日）、グループのLGBTQ＋アライコミュニティおよび各社から約30名の社員がPride Parade（プライドパレード）に参加しました。参加者はグループビジョンである「はたらいて、笑おう。」の横断幕を掲げ、多様性を尊重する想いを込めて、沿道からの声援に応えながら歩みを進めました。

これからもパーソルグループは、一人ひとりが輝ける未来に向けて、「はたらく」を通じてすべての方を応援してまいります。

※Diversity, Equity & Inclusion（以下DEI）の取り組みについて：https://www.persol-group.co.jp/sustainability/social/diversity/

■協賛の背景

パーソルグループは2019年よりDEIポリシーを掲げ、取り組みを推進しています。社内LGBTQ+アライコミュニティを発足したほか、一部のグループ各社では事実・同性パートナーシップに係る福利厚生制度の導入（パーソルダイバース、パーソルキャリア）やサービス利用時の性別登録の任意化（パーソルダイバース、パーソルキャリア）、LGBTQ+に関する研修資料の無償公開（パーソルホールディングス）、イベント・セミナーなどを実施してまいりました。

さらに2025年4月には、グループ横断でLGBTQ+の社員を対象とした社内制度や支援を拡充しました※1。同性パートナーシップに係る福利厚生制度導入企業を拡大、戸籍名と異なる通称名の利用、LGBTQ+専門の相談窓口設置を通じ、性的マイノリティの当事者であっても非当事者であっても、誰もが「はたらいて、笑おう。」を実感できる組織づくりと社会の創造を目指しています。

このたび、「Tokyo Pride 2026」を運営する東京レインボープライドの、多様な性のあり方を前提とし、誰もが「らしく、たのしく、ほこらしく」生きられる、Happy！な社会の実現をめざすという考え方に賛同し、協賛を決定いたしました。

(※1) 2025年3月31日プレスリリース「パーソルグループ、LGBTQ+当事者を対象とした社内制度・支援を拡充」 https://www.persol-group.co.jp/news/20250331_01/

■授賞・アワード

・LGBTQ+に関する取り組み評価指標「PRIDE指標2025」において、パーソルダイバースが6年連続でゴールド、パーソルキャリアがシルバー、パーソルホールディングス、パーソルテンプスタッフがブロンズに認定。

・株式会社JobRainbowが主催する「D&I AWARD 2025」において、パーソルキャリアが2年連続で最高評価の「ベストワークプレイス」に認定。

【参考：グループ各社の性的マイノリティに関する取り組み】

●パーソルキャリア

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/16451/table/1113_1_4c5f1b3698b7207eb414638d5d6c7ee8.jpg?v=202606180352 ]

(※2) プライドハウス東京との共催

●パーソルダイバース

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/16451/table/1113_2_3aa57e8eecd3a922bdc2c7dad4a2bfb5.jpg?v=202606180352 ]

●パーソルテンプスタッフ

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/16451/table/1113_3_b309e8d548f96fa235f5b4209dc3816d.jpg?v=202606180352 ]

●グループ共通

■Tokyo Pride 2026 開催概要

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/16451/table/1113_4_e9425e3360c73c551301a6e90e66dba1.jpg?v=202606180352 ]

正式名称 ：Tokyo Pride 2026（トウキョウプライド・ニーゼロニーロク）

主催 ：特定非営利活動法人 東京レインボープライド

期間・場所：

・Pride Festival（プライドフェスティバル）

6月6日（土）・6月7日（日） 11:00-18:00 / 代々木公園イベント広場＆野外ステージ

・Pride Parade（プライドパレード）

6月7日（日） 12:00開始（予定）/ 渋谷～原宿

※そのほかのプログラム詳細は、Tokyo PrideのWebサイトをご参照ください。→https://pride.tokyo/

■Tokyo Prideについて

「Tokyo Pride※3」は、特定非営利活動法人 東京レインボープライドが開催し、今年で16回目を迎えるアジア最大級のLGBTQ＋イベントです。多様な文化やコミュニティが一堂に集うことで、相互理解と連帯を深める機会を創出しています。LGBTQ+の権利や多様性を祝う6月のプライドマンスに、当事者・LGBTQ+コミュニティをはじめ、さまざまな団体・行政・企業・アライ・大使館など、多くの人々がともに考え、人権課題への理解を深め、偏見や差別の解消に繋がるきっかけを提供します。

(※3) 2024年までは、東京レインボープライド（Tokyo Rainbow Pride）の名称にて開催。

■パーソルホールディングス株式会社について

1973年の創業以来、人材派遣、人材紹介、アウトソーシング、設計開発など人と組織にかかわる多様な事業を展開。2008年10月に共同持株会社テンプホールディングス株式会社を設立。2017年7月よりパーソルホールディングス株式会社へ社名変更。

東京証券取引所プライム市場上場（証券コード：2181）。2026年3月期売上収益1兆5,558億円（IFRS）。

■「PERSOL（パーソル）」について＜ https://www.persol-group.co.jp/ ＞

パーソルグループは、「“はたらくWell-being”創造カンパニー」として、2030年には「人の可能性を広げることで、100万人のより良い“はたらく機会”を創出する」ことを目指しています。

人材派遣サービス「テンプスタッフ」、転職サービス「doda」、BPOや設計・開発など、人と組織にかかわる多様な事業を展開するほか、新領域における事業の探索・創造にも取り組み、アセスメントリクルーティングプラットフォーム「ミイダス」や、スキマバイトアプリ「シェアフル」などのサービスも提供しています。

はたらく人々の多様なニーズに応え、可能性を広げることで、世界中の誰もが「はたらいて、笑おう。」 を実感できる社会を創造します。