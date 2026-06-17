M4用もハンドガン用もこれ一つで即対応！『2WAY FLEX MAG POUCH』多機能タクティカルマグポーチ登場！2026年7月発売！

1つで2役をこなす新世代のマガジンポーチ登場！

有限会社ライラクスM4マガジンもハンドガンマガジンも入っちゃう！？

『2WAY FLEX MAG POUCH』は、M4系マガジンだけでなく、付属の仕切りを使うだけでハンドガンマガジン2本を美しく収納できる、全く新しい「2WAY収納システム」を搭載したタクティカルマガジンポーチです。

これさえあれば、ゲームのルールやその日の気分に合わせて使用するエアソフトガンを変えても、装備を丸ごと組み替える必要はもうありません。

あなたのミリタリーライフをよりスマートに、そして劇的に快適にします。

【発売予定日】 2026年7月予定

【価格】 3,500円（税抜）

もう手元は迷わない！「目線は前方のまま」圧倒的なスピードで弾倉を奪取せよ！

弾切れ時のリロードスピードは生き残るための生命線です。本製品は、ポーチの開口部をあえて広げた「広口設計」を採用。これにより、手元を見ることなく、片手で直感的にマガジンを「抜く・差し込む」という一連の動作が行えます。

「でも、走った時にマガジンが落ちそう…」

という心配は一切不要です！本体素材には特殊な伸縮ファブリック（ゴムのように伸び縮みする布地）を採用。マガジンを入れた瞬間にその形へ吸い付くようにジャストフィットし、激しくダッシュしたり、しゃがんだりしても、大切なマガジンをガッチリとホールドします。「極上の抜きやすさ」と「絶対的な落ちにくさ」という、相反する理想を最高のクオリティで両立させました。

驚きの変身ギミック！M4用マガジンもハンドガン用マガジンもこれ一つで！

本製品が持つ最大の武器、それは内部の構造を自由にカスタムできる「ベルクロ（面ファスナー）式仕切り」です。

標準状態では、東京マルイ製のスタンダードM4/M16系マガジンや、強烈なリコイルが楽しいガスブローバックM4A1 MWSマガジン、さらに人気のKRYTAC製M4マガジンなどがジャストサイズで収まります。

そして、内部に仕切り ”ピッ” と貼り付けるだけで、ハンドガン用マガジンが2本並べて収納できるスペースへと早変わり！

ライフルをメインに戦うスタイルから、ハンドガンだけで軽快に動くスタイルまで、ポーチ本体を装備から取り外すことなく、その場で瞬時にセッティングを変更可能。

お気に入りの銃がいくつあっても、このポーチ一つがすべてを受け止めます。

ミリ単位のこだわりが勝機を生む！無限の装着レイアウト

本体は硬いプラスチック（樹脂）製ではなく、しなやかで頑丈な布地（ファブリック構造）で作られています。

そのため非常に軽く、動いたときに装備同士がぶつかって鳴る「カチカチ」という不快な接触音を徹底的に排除。

また、装備の裏側には、タクティカルベルトやチェストリグ、バックパックへ確実に固定できる「MOLLE（モール）システム」を搭載。

さらに、従来の規格よりも細かく位置を調整できる「ハーフピッチMOLLEウェビング」を導入したことで、こだわり派の細かな要望にも対応しました。

あなただけの体に完全にフィットする、理想のレイアウトを構築できます。

サバゲーを次のステージへ。今すぐ公式サイトで詳細をチェック！

圧倒的な利便性と高いポテンシャルを秘めた『2WAY FLEX MAG POUCH』。 新しくサバゲーを始める方の「最初の1個」としても、複数の銃を使い分けるベテランサバゲーマーの「相棒」としても、間違いのない選択肢です。

（LayLaxオフィシャルサイト商品ページ：https://laylax.com/products/4580887533137） ※製造状況によって発売予定日は変動する場合がございます。予めご了承ください。

ライラクスとは？

サバイバルゲームグッズ、エアソフトガンのカスタムパーツなどの企画製造販売を行うライラクスは全世界のエアガンファンによる投票Airsoft Players Choice Awardにてパーツメーカーとして初の殿堂入りを果たすなど国内外のホビーショップ、エアガン専門店で販売されているブランドです。

■主要取扱ブランド

・SIG SAUER

・KRYTAC

・KRISS USA

・MECHANIX WERE

・LANCER TACTICAL

・MAGPUL

・MIDWEST INDUSTRIES

・HKarmy

■公式アカウント

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