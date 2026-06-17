『性別「モナリザ」の君へ。』TVアニメ化決定！アニメーション制作はシャフト、ティザービジュアル解禁！原作・吉村旋先生より描き下ろしイラスト・コメント到着

性別「モナリザ」の君へ。製作委員会

株式会社サイバーエージェント（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：山内隆裕、東証プライム市場：証券コード4751）は、昨年7月にアニメーション企画「Project M」として始動したプロジェクト詳細として、スクウェア・エニックスが運営する「ガンガンONLINE」にて連載された吉村旋作『性別「モナリザ」の君へ。』のTVアニメ化が決定したことをお知らせいたします。アニメーション制作はシャフトが手掛けます。

また、本発表にあわせて、最新のティザービジュアルを公開いたしました。

原作の『性別「モナリザ」の君へ。』は、累計部数100万部を突破。12歳頃から望む性別へと身体が変化し、14歳で男性か女性へと定まる世界を舞台に、18歳になっても唯一“無性”のままでいる主人公・ひなせが、自身の在り方や恋と向き合う姿を描いた青春群像劇です。

本作のアニメーション制作を手掛けるのは、シャフト。2025年に創立50周年を迎えた実力派アニメーションスタジオです。『魔法少女まどか☆マギカ』シリーズ、『〈物語〉シリーズ』、『3月のライオン』など、独創的な映像表現と演出で国内外から高い評価を得てきた同スタジオが、本作の繊細で鮮やかな世界観をアニメーションとして美しく描き出します。

このたびTVアニメ化決定に合わせ、ティザービジュアルを初解禁。さらに、原作者である吉村旋先生から描き下ろし記念イラストと喜びのコメントが到着いたしました 。

また、2026年7月31日（金）よりドイツ・マンハイムにて開催されるヨーロッパ最大級のアニメコンベンション、AnimagiC2026に参加することが決定いたしました。現地時間8月1日（土）に本作のメインキャスト情報およびティザーPVを世界初解禁するパネルステージを開催いたします。今後の続報にもぜひご注目ください。

■TVアニメ『性別「モナリザ」の君へ。』ティザービジュアル公開！

【イントロダクション】

誰もが無性別で生まれてくる世界だとしたら。誰を好きになりますか？

累計100万部を突破した、

吉村旋原作『性別「モナリザ」の君へ。』が、待望のTVアニメ化。

無性別のまま、生きる主人公「ひなせ」。

性別を選択した幼馴染の「りつ」と「しおり」。

"恋" とは "一番大切にしたいもの" とは。

同級生や周囲の大人たちも時に悩み、戸惑いながら、共に物語を紡いでいく。

ひなせの選択はー？

息が止まるほどのトライアングル・初恋青春劇が、

日本を代表するアニメーションスタジオ・シャフトの手によって、今、美しく彩られる。

・ 公式サイト：https://monalisa-anime.com

・ 公式X： @anime_mona_lisa (https://x.com/anime_mona_lisa）

■原作の吉村旋先生より、イラスト＆コメントが到着！

■「AnimagiC 2026」に参加が決定！メインキャスト＆ティザーPVを世界解禁

ドイツ・マンハイムで開催されるヨーロッパ最大級のアニメ・マンガ・ゲームコンベンション「AnimagiC」にて、『性別「モナリザ」の君へ。』のスペシャルパネルステージの開催が決定いたします。本ステージには、本作のメインキャストおよび、作品の映像初披露となる「ティザーPV」を世界初解禁いたします 。

さらに、原作者・吉村旋先生によるライブドローイングに加え、吉村旋先生、株式会社シャフトの久保田光俊氏、そして株式会社サイバーエージェントのアニメ＆IP事業本部プロデューサー・椛嶋麻菜美によるスペシャルトークショーを実施予定です。作品制作の舞台裏やクリエイティブへのこだわりなど、本作ならではの魅力をお届けします。

イベント名：AnimagiC

開催期間：2026年7月31日（金）～8月2日（日）

ステージ日時：2026年8月1日（土）13:00～（現地時間）

開催都市：ドイツ・マンハイム

開催会場：Congress Center Rosengarten

Rosengartenplatz 2, 68161 Mannheim, Germany

AnimagiC 公式サイト：https://animagic.de/

※AnimagiCに関する最新情報は、上記公式WEBサイトよりご確認ください

※「吉村旋先生」の「吉」の字は、正しくは「土」の下に「口」と書きます

■TVアニメ『性別「モナリザ」の君へ。』作品概要

あらすじ

この世界では、人間は性別のない身体で生まれる。

そして12歳を迎える頃、男性・女性、どちらの性になりたいか、

心の天秤が触れた側に身体が変化し、やがて性別が決まる。

それなのに、自分だけは何も変わることなく、18歳を迎えていた。

高校3年生・有馬ひなせは、

周囲でただ一人、性別を持たない不安を抱えながらも、

幼馴染の加賀りつ、高山しおりと変わらない日々を送る……それだけで充分だった。

そんなある日、2人からの告白で、ひなせの日常が動き出す。

「何かが変わろうとしている。そんな18度目の春が来た」

スタッフ

原作：吉村旋『性別「モナリザ」の君へ。』（ガンガンコミックスONLINE）

アニメーション制作：株式会社シャフト

著作権表記： (C)吉村旋／SQUARE ENIX・性別「モナリザ」の君へ。製作委員会

※画像素材を掲載・使用される際は、必ずクレジット表記をお願いいたします

原作情報

出版社：スクウェア・エニックス

作者：吉村旋

既刊：全10巻が好評発売中

▼試し読みはこちら

https://www.ganganonline.com/title/12/chapter/674