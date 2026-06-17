【無料ウェビナー】なぜ論文はアクセプトされないのか？ ― 医学・獣医学臨床研究論文をアクセプトへ導くマインドセットと実践テクニック ― 7月8日(水)開催

ユサコ株式会社

学術情報ソリューションを提供するユサコ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：山川真一）は、医学・獣医学分野の研究者・学生の方々を対象とした無料ウェビナー『なぜ論文はアクセプトされないのか？ ― 医学・獣医学臨床研究論文をアクセプトへ導くマインドセットと実践テクニック ―』を、2026年7月8日（水）にオンラインで開催いたします。

ウェビナー概要と講師プロフィール

お申し込みURL：

https://usaco-co-jp.zoom.us/webinar/register/WN_Q9Beq-EdTemV7efpNQl9zw

■ ウェビナー開催の背景と内容

本ウェビナーでは、皆さまがより気軽に、そして戦略的に論文執筆に取り組めるよう、医学・獣医学臨床研究論文をアクセプトへ導くための実践的なアドバイスをお届けします。多くの論文は、執筆テクニック以前に、研究デザインや文献レビュー、査読への向き合い方など、さまざまな要因が採否に大きく影響します。本ウェビナーでは、それらを包括的に取り上げます。また、近年の論文執筆に欠かせないAIについても、効果的かつ適切に活用するための注意点や考え方をご紹介します。

■ このような方におすすめです

医学・獣医学分野で英語論文を執筆される若手研究者や大学院生の方

論文のアクセプト率を上げたい、またはトップジャーナルへの投稿を目指している方

リジェクトの経験がある方や、査読中で査読者を納得させる実践的なテクニックを知りたい方

■ 開催概要

開催日時：2026年7月8日（水）18:00～19:00

開催形式：オンライン（Zoomウェビナー）

参加費：無料

対象：大学・研究機関等の研究者、教員、大学院生、図書館員の方など

お申し込み：https://usaco-co-jp.zoom.us/webinar/register/WN_Q9Beq-EdTemV7efpNQl9zw

【プログラム】

- なぜ論文を書くのか？― 論文化の意義とモチベーションを保つためのマインドセット ―- アクセプトされる論文を書くための考え方とテクニック― 論文構成と投稿戦略 ―- AI時代の論文執筆― AIを効果的かつ適切に活用するためのコツと考え方 ―- 査読をどう乗り越えるか？― リジェクトや査読コメントへの向き合い方と対応の実践 ―- 文献レビューと引用文献の重要性― 論文の価値を高めるための文献の読み方・整理・活用法 ―- ご案内― 論文執筆を継続するためのサポート体制について ―

■ 登壇者プロフィール

源本 知美 氏（獣医師・獣医学博士）Evergreen Research & Publication 代表

日本で小動物臨床を３年間経験後、渡米。

2018年にテキサスＡ＆Ｍ大学獣医学部にて博士号を取得。

2018年より獣医師向けに論文制作サポートのサービスを開始。

■ ユサコ株式会社について

企業理念：「私たちは知の創造・蓄積・共有を通じて社会に貢献します」

経営理念：研究を通じて、社会に貢献する。Drive your research.

【会社概要】

社名：ユサコ株式会社

本社所在地：東京都港区東麻布2丁目17番12号

代表取締役：山川真一

設立：1950年6月

事業内容：海外学術文献の輸入販売、研究支援ソフトウェア（EndNote等）の販売・サポート

Webサイト：https://www.usaco.co.jp/