高槻市立第七中学3年生の濱煌我さんが空手道の全国大会優勝を市長に報告

高槻市

令和8年6月17日（水曜日）、高槻市立第七中学校3年生の濱煌我さんが高槻市役所を訪問し、3月に東京武道館で開催された「第40回POINT＆K.O.全日本空手道選手権大会」中学生男子重量級の部で優勝したことを濱田剛史市長に報告しました。

濱さんは、幼稚園の時に市内の空手道場に入門。中学１年生の時に紫電流空手道連盟の公認級位審査で初段を取得しました。これまでに、第2回全日本空手道選手権CHAMPION CUP2025第3位、少年少女全国選抜空手道選手権大会全日本ジュニアチャンピオンシップ第3位、Adidas KARATE GRAND PRIX2024第3位などの成績を収めてきました。

令和7年12月21日に行われた関西選抜大会では、けがで万全な状態ではない中で準優勝の成績を収め、全国大会への出場を決めると、令和8年3月20日に東京武道館で行われた「第40回POINT＆K.O.全日本空手道選手権大会」では中学生男子重量級の部に出場。出場者12人のトーナメント方式で行われた同大会では、決勝戦で、体重が20キログラム以上も上回る対戦相手との接戦の末に、見事優勝を果たしました。

この日、高槻市役所を訪問した濱さんは、「高校生になる来年も優勝できるように頑張りたいです」と話し、濱田市長は「この優勝をきっかけに、より、まい進していただきたい」と優勝を称えました。