「ASUS Summit 2026」にてNVIDIA Rubin世代HGXハイブリッド冷却AIサーバーとNVIDIA RTX Spark搭載のAI PCを日本国内初披露

ASUS JAPAN株式会社

ASUS JAPAN株式会社は2026年6月17日、渋谷にて法人向けイベント「ASUS Summit 2026」を開催しました。イベントでは、ASUSTeK Computer会長 Jonney Shih（ジョニー・シー）が登壇し、グローバル戦略および日本市場に向けたビジョンを発信しました。

また、イベントでは法人向けノートPCをはじめ、エッジAIデバイス、AIサーバー(https://servers.asus.com/jp)を含むASUSの包括的な法人向け事業戦略と製品ポートフォリオを紹介しました。

ASUS、AI時代に向けたグローバルAI戦略とAIインフラ事業展開を発信

ASUSTeK Computer会長 Jonney Shih（ジョニー・シー）は基調講演において、「All-in on AI（AIへの全面注力）」を掲げ、AIがあらゆる産業やビジネスを変革する時代に向けたASUSのグローバルAI戦略を示しました。

インフラストラクチャーソリューションビジネスグループ データセンターソリューション部 部長：王 慶涛(Paul Wang)サーバー展示エリア

続く「ASUS AIソリューションでビジネス機会を広げる」講演会後半のセッションではデータセンターソリューション部 部長：Paul Wangより、ASUSのAI戦略を支える具体的な製品群を紹介しました。AIスーパーコンピュータ(https://www.asus.com/jp/networking-iot-servers/desktop-ai-supercomputer/ultra-small-ai-supercomputers/asus-ascent-gx10/)からエッジAI(https://www.asus.com/jp/content/edge-ai-nvidia-jetson-series/)、AIサーバー(https://servers.asus.com/jp)までを網羅するエンドツーエンドのASUS AIポートフォリオ(https://www.asus.com/jp/business/solutions/ai-solution/)とともに、迅速な市場投入、多様な選択肢、安定供給を強みに、日本企業やパートナー企業のAI活用とビジネス成長を支援する取り組みを紹介しました。

ASUS独自設計のハイブリッド冷却を採用したNVIDIA Rubin搭載の HGXサーバー「XA NR1I-E12L(https://www.asus.com/event/liquid-cooled-nvidia-hgx-rubin-gpu-server/jp/)」を国内初展示

XA NR1I-E12L

会場では、NVIDIA GTC 2026で発表されたNVIDIA Rubin世代HGXハイブリッド冷却AIサーバーを国内で初めて展示しました。ASUS独自設計のハイブリッド冷却アーキテクチャを採用し、次世代AIデータセンターに求められる高密度・高効率なAIコンピューティング環境の実現を目指しています。

COMPUTEX TAIPEI 2026で発表されたNVIDIA RTX Spark搭載の「ProArt MiniPC(https://www.asus.com/jp/displays-desktops/mini-pcs/proart-mini-pc-series/proart-mini-pc/)」を初展示

ProArt MiniPC

本製品は、NVIDIA Blackwell世代GPUとNVIDIA Grace CPUを搭載したコンパクトなAIワークステーションであり、クラウドに依存せず、ローカル環境で大規模AIモデルやパーソナルAIエージェントを活用できることを特長とし、生成AIコンテンツ制作、ローカルLLM開発、AIアプリケーション開発など、高度なAIワークロードに対応します。

ASUSは、エンドユーザー向けデバイスからエッジAI、AIスーパーコンピューティングまでを網羅するAI エコシステムパートナーとして、企業のAI活用とDX推進を包括的に支援していきます。

ASUS：AIスーパーコンピューティング分野のドメインエキスパート

AIスーパーコンピューティング分野における知見と実績を基に、AIサーバーを中心とした包括的なAIインフラソリューションを提供しています。

NVIDIA(R)、Intel(R)、AMD(R)との協業のもと、設計から導入、検証までを一貫して支援し、パフォーマンスや運用効率、TCOの最適化に取り組んでいます。

また、最適化されたソフトウェアスタックやクラウドベースのアプリケーションサービスを通じて、企業がAIを活用したサービスやビジネスを迅速に市場へ展開できるよう支援しています。

さらに、SPEC CPU(R)やMLPerf(TM)での評価実績を通じ、実運用を想定した性能と信頼性を示しています。

ASUS サーバー公式サイト

https://servers.asus.com/jp