鈴木鈴木「二人旅」が USEN HIT SNSランキングにて “堂々の２位” にランクイン！

株式会社SS

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【 USEN HIT SNSランキング2位にランクイン！ 】

鈴木鈴木の新曲「二人旅」が2位にランクイン

実の兄弟ユニット・鈴木鈴木が5月27日（水）にリリースをした“愛”をテーマとした最新曲「二人旅」が、USEN HIT SNSランキングに堂々の2位にランクインした。

配信リリース直後からLINE MUSICではBGM&Melodyランキング6位、ニューソングランキング19位を記録し、数多くの新曲がひしめく中で存在感を放つ好スタートを切った。

「二人旅」は、約2年の歳月をかけて制作された渾身のウェディングソング。

“二人だけが歩くこの旅へ”をコンセプトに、大切な人と共に歩む人生の尊さや、未来への決意を描いた楽曲となっている。鈴木鈴木ならではの温かみのある歌声と心に響く歌詞が、多くのリスナーの共感を集めている。

また、「二人旅」はリリース直後から各メディアでも取り上げられ、ウェディング情報メディア「PLACOLE＆DRESSY」での特集インタビューや、ニュースサイトでのMV紹介記事など、多方面から注目を集めている。楽曲制作の裏側や作品に込めた想いが紹介されるなど、そのストーリー性にも関心が高まっている。

YouTubeで公開されたMVも好調な伸びを見せており、リリースから間もないにもかかわらず多くの視聴者を獲得。音楽ファンはもちろん、結婚を控えるカップルやブライダル業界からも注目を集める一曲となっている。

SNS、動画配信、各種メディアで話題が広がり続ける鈴木鈴木の「二人旅」。

今後さらなるランキング上昇やバイラルヒットへの期待が高まる中、2026年を代表するラブソング・ウェディングソングの一つとして注目を集めそうだ。

▪️楽曲情報

楽曲名 : 二人旅（ふたりたび）

公開日 : 2026年5月27日(水) 0:00～

各配信ストアURL：https://sndo.ffm.to/4kdylvd

レーベル：株式会社SS https://ss-music.co.jp/

「二人旅」紙資料▼

https://prtimes.jp/a/?f=d184239-7-4ba56fc1f33a67a8b28cffb7f44e0ea8.pdf

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【 MusicVideoにはお笑い芸人の9番街レトロ・俳優田中美久が出演 】

MusicVideoサムネイル

〈 (左) 田中美久・(右) 9番街レトロ 京極風斗〉

さらに楽曲の話題性を後押ししているのが、公開されたミュージックビデオだ。

実際の結婚式場を舞台に撮影された映像には、お笑いコンビ・9番街レトロの京極風斗となかむらしゅん、そして俳優・田中美久が出演。まるで一本の恋愛映画を観ているかのような世界観がSNS上でも注目を集め、「感動した」「結婚式で流したい」「MVだけで泣ける」といった声が続々と寄せられている。

▪️主演・9番街レトロコメント

【 新郎役：9番街レトロ 京極風斗 】

「かなりかっこいい仕上がりになっているので、もしも面白がってる奴がいたら僕は許しません。」

【 友人役：9番街レトロ なかむらしゅん 】

「素晴らしい曲のMVに僕らを起用してくれたことにゆっくりとした感謝の気持ちがあります。」

▪️ヒロイン・田中美久コメント」

「大切な人とのこれからを感じられる楽曲になっています！

MVを撮影していてすごく感動して泣きそうになってしまいました（笑）

素敵な歌詞と素敵なMVになっていると思います！」

二人旅ミュージックビデオ：https://youtu.be/FiRGfDHofl0(https://youtu.be/FiRGfDHofl0)

9番街レトロ

京極風斗（左）となかむらしゅん（右）による吉本興業所属のお笑いコンビ。

勢いのある掛け合いと独特なワードセンス、

独特な角度のボケと勢いあるツッコミ、どんなライブにも全力で取り組む姿勢で人気を集め、

2020、2021年「 M-1グランプリ」準々決勝進出。

「ツギクル芸人グランプリ2021」決勝進出

YouTubeやSNSでも熱量の高いファンを獲得し、幅広い世代から支持を拡大。

今後のお笑い界を担う次世代コンビとして期待されている。



【9番街レトロ公式SNS】

X（公式）：https://x.com/9BangaiRetro_YT

YouTube：https://youtube.com/channel/UCE_WM8m0-WSg0NtBoab3OQg?si=aDYswnDRxMzXLGfo

京極風斗 X：https://x.com/kazato_kyogoku

京極風斗 Instagram：https://www.instagram.com/kazato.kyogoku/?hl=ja

なかむらしゅん X：https://x.com/24shunta

なかむらしゅん Instagram：https://www.instagram.com/24_shun/

田中美久

2013年にHKT48へ加入。

2023年末のグループ卒業後は俳優へと転身を遂げる。

近年の映画出演作には、「BLUE FIGHT ～蒼き若者たちのブレイキングダウン～」（25年）や、

「#真相をお話しします」（25年）などがある。

また、3rd写真集『ぜんぶ、ほんと』がオリコン写真集ランキングで1位を獲得するなど、

多方面で目覚ましい活躍を見せている。



【田中美久公式SNS】

X（旧Twitter）：https://x.com/miku_monmon3939

Instagram：https://www.instagram.com/mikumonmon_48/

TikTok：https://www.tiktok.com/@mikurin48

オフィシャルサイト：https://tanakamiku-fc.jp/

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▪️アーティスト情報名前：鈴木鈴木（すずきすずき）

兄：十夢（とむ・左） 弟：聖七（せいな・右）

◆プロフィール

2017年3月13日“鈴木鈴木”として結成。

兄の十夢（とむ・左）と弟の聖七（せいな・右）から成る実の兄弟ユニット。

自身の楽曲全てにおいて作詞作曲を担当し、兄弟だからこそ生み出せる歌声と

耳に残るメロディーが反響を呼び、現在のSNS総フォロワー数は100万人を超える。

現在は楽曲提供にも力を入れており、日々音楽と向き合うことで可能性を広げ続けている。

【鈴木鈴木公式SNS】

▪️公式YouTube

鈴木鈴木ch

https://www.youtube.com/@suzukisuzuki313/videos

鈴木鈴木 Official Channel

https://www.youtube.com/@officialsuzukisuzukichannel/featured

▪️公式TikTok

https://www.tiktok.com/@2017.313

▪️公式X

https://twitter.com/tom_seina_ss

▪️公式Instagram

https://www.instagram.com/suzukisuzuki_official/

鈴木鈴木アーティスト資料▼

https://prtimes.jp/a/?f=d184239-7-d122f4455826efb11efed9b50da7755e.pdf