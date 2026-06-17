【nwm（ヌーム）夏のイヤホン使用と耳トラブルに関する実態調査2026】酷暑が予測される今年の夏は“耳の温暖化”に注意！約6割が夏のイヤホンに不快感。密閉型とオープンイヤー型で耳温度上昇は最大3倍差。

NTTソノリティ株式会社

NTTソノリティ株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：高美 浩一、以下「NTTソノリティ」）が展開する、没入ではなく“共存（Co-being）”をコンセプトとするNTTグループ初の音響ブランド「nwm（ヌーム）」は、日最高気温40℃以上に達する極めて危険な暑さの日を指す「酷暑日（こくしょび）」という新たな定義が2026年4月に気象庁から公表されるなど、猛暑の深刻化が進む中、その影響が"耳"にも及んでいる実態を明らかにすべく、全国の男女639名を対象に「夏のイヤホン使用と耳トラブルに関する実態調査2026」を実施しました。

昨年注目を集めた“耳カビ”の背景には、耳の中の高温多湿環境があります。猛暑日や酷暑日が相次ぐ昨今の夏、密閉型イヤホン・ヘッドホンを長時間装着することでその状態が助長される"耳の温暖化"が、耳カビをはじめとする耳トラブルを引き起こす前段階の要因として浮上しています。本調査では、夏のイヤホン・ヘッドホンの使用実態とともに、世代によって耳トラブルのリスクの質が大きく異なることが明らかになりました。

あわせて、イヤホン・ヘッドホン装着による耳まわりの温度上昇を可視化するサーモグラフィ実証実験の結果も公開します。密閉型とオープンイヤー型の形状の違いに着目して比較したところ、耳まわりの温度上昇の傾向に明確な差が確認され、熱のこもり方に違いがあることがわかりました。

「夏のイヤホン使用と耳トラブルに関する実態調査2026」レポート

＜調査サマリー＞

■イヤホン・ヘッドホンを週3日以上使用する人は4割超。1日1時間以上が約半数。

3時間以上の長時間使用も19.0%。毎日使用するのはZ世代で48.9%にのぼり、ヤングシニア世代（19.3%）の約2.5倍。使用実態は世代で大きく異なる。

■イヤホン・ヘッドホンの利用シーンは「自宅」「移動中」が中心。7割超が"無防備な使い方"を経験。

■約6割が夏のイヤホン・ヘッドホン使用で不快感を経験。

テレワーク中も運動中も、耳の不快感はあらゆるシーンに現れる。

■夏の耳の不快症状は「かゆみ・ムズムズ」、「ムレ・蒸れ感」がともに4割超。

半数近くが耳の違和感を自覚するも、対処は自己流が中心。

57.7%が不快を感じても放置した経験あり。対処は耳かき掃除（29.7%）が最多で、医療機関の受診はわずか9.1%。

■9割超が夏の身体負担増を実感する一方、夏のケアで「耳」を意識する人は1割強。耳はまさに"夏ケアの盲点"。

■「耳カビ（外耳道真菌症）」を正しく知る人は1割強。ヤングシニア世代では3.3%と極端に低い。

■世代で異なる耳トラブルリスクの質。3つの型が浮き彫りに。

Z世代＝無防備な酷使／働き世代＝忙しくて後回し／ヤングシニア世代＝知識不足で放置の三類型が浮かび上がった。

＜調査について＞

調査名 ：夏のイヤホン使用と耳トラブルに関する実態調査2026

調査対象 ：イヤホンを保有し、日常的に使用する男女639名

実施時期 ：2026年5月22日（金）～2026年5月31日（日）

調査方法 ：インターネット調査

有効回収数：事前調査 8663サンプル、本調査 639サンプル

世代の調査概要：

・Z世代 ：15～24歳 有効サンプル数：123名

・働き世代 ：25～49歳 有効サンプル数：301名

・ヤングシニア世代：50～69歳 有効サンプル数：215名

※掲載いただくときは、nwm（ヌーム）「夏のイヤホン使用と耳トラブルに関する実態調査2026」NTTソノリティ調べと記載ください。

※小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計しても必ずしも100にならない場合がございます。

＜調査結果詳細＞

■イヤホン・ヘッドホンを週3日以上使用する人は4割超。1日1時間以上が約半数。

事前調査で全国8,663名にイヤホン・ヘッドホンの使用頻度を聞いたところ、「毎日使用している」27.7%、「週3～4日」15.7%を合わせ、週3日以上のイヤホン・ヘッドホンを使用している人が4割超にのぼりました。年代別でみると、Z世代は48.9％が「毎日使用している」と回答。年齢により使用頻度に大きな違いがあることがわかりました。

さらに、1日あたりの使用時間は1時間以上が54.2%と約半数を占め、3時間以上の長時間使用も約2割に達しています。動画・音楽視聴に加え、リモートワークやナビ利用など、イヤホンが生活インフラ化している実態がうかがえます。

■イヤホン・ヘッドホンの利用シーンは「自宅」「移動中」が中心。7割超が"無防備な使い方"を経験。

イヤホン・ヘッドホンの利用シーンについては、「自宅でのリラックス・動画／音楽鑑賞」47.3%、「通勤・通学の移動中」43.7%が中心で、「テレワーク・オンライン会議」26.8%、「運動・スポーツ」25.5%と、在宅・移動・運動まで生活のあらゆる場面に広がっています。

一方で、使い方は無防備で、何らかのリスク行動を経験した人は74.5%（「特にない」25.5%を除く）。具体的には「長時間着けっぱなし」44.0%、「着けたまま寝落ち」30.8%、「清潔にしたことがほぼない」20.5%、「友人と片耳シェア」16.7%が上位を占めました。

さらに、「水泳・スポーツ・入浴などの後にそのままイヤホンを使うか？」という質問に対し、42.1%もの人が「よくある」「たまにある」と回答。Z世代～働き世代では約半数（Z世代：52.9％、働き世代：52.8%）に達します。濡れた耳に密閉イヤホンで"蓋"をする習慣が浮かび上がりました。

■約6割が夏のイヤホン・ヘッドホン使用で不快感を経験。テレワーク中も運動中も、耳の不快感はあらゆるシーンに現れる。

「夏のイヤホン・ヘッドホン着用時に汗や蒸れによる不快を感じたことがあるか」については、「感じたことがある」が59.4%にのぼりました。

耳の不快が生じる場面は生活全般に広がっています。テレワーク・オンライン会議中に耳の不快を経験した人は39.3%、運動・スポーツ中やその後では42.4%。とりわけ働き世代では、テレワーク・会議中は49.8%、運動・スポーツ中は55.9%と高く、イヤホンを外せない状況での酷使が耳の不快に直結しています。耳の不快は、もはや“夏特有”であると同時に、“シーンを問わない”リスクになっています。

■夏の耳の不快症状は「かゆみ・ムズムズ」、「ムレ・蒸れ感」がともに4割超。半数近くが耳の違和感を自覚するも、対処は自己流が中心。

夏に耳の不快を覚えた人の症状として、「耳のかゆみ・ムズムズ感」45.4%、「ムレ・蒸れ感（耳の中が熱い）」44.5%が多い結果に。以下、「不快な臭い」22.3%、「耳の痛み・圧迫感」21.7%、「耳垢の増加」17.2%、「耳の詰まり感（耳閉感）」15.1%が続きました。かゆみや熱感は外耳道が高温多湿へ傾いたサインで、見過ごせば外耳炎へ進む恐れがあります。

症状が出た際の対処は、「綿棒・耳かきで耳の中を掃除」29.7%が最多。次いで「何もしない（放置）」23.7%、「耳を触らず安静」22.8%、「しばらく様子見」20.4%が並びました。一方、「すぐに耳鼻科・医療機関を受診」は9.1%にとどまります。

また、不快や違和感があっても放置した経験は57.7%。背景には「大したことないと思った」42.7%、「病院に行くほどではないと思った」36.1%が上位を占め、症状を自覚しながらも自己判断による先送りが受診機会を遠ざけています。

■9割超が夏の身体負担増を実感する一方で、夏のケアで「耳」を意識する人は1割強。耳はまさに"夏ケアの盲点"。

近年の酷暑で身体負担が増えたと感じる人は92.5%。夏の暑さ・湿気対策で意識してケアする部位は、「顔」49.1%、「首まわり」38.3%、「脇・足」37.2%が上位を占め、「耳」は14.9%で下位に沈みました。顔や首へのUV・冷感対策が浸透する半面、耳は依然として対策の死角であることが明らかになりました。

■「耳カビ（外耳道真菌症）」を正しく知る人は13.8%。ヤングシニア世代では3.3%と極端に低い。

高温多湿で発症リスクが高まる外耳道真菌症、通称「耳カビ」を正しく理解する人は13.8%。年代別ではヤングシニア世代が3.3%と、ほかの世代と約10ポイント低いことが浮き彫りになりました。認知不足が初期症状の見落としと放置を助長し、重症化の入り口になりかねません。

■世代で異なる耳トラブルリスクの質。3つの型が浮き彫りに。

Z世代＝無防備な酷使

約2人に1人（48.9%）が毎日、23.0%が1日3時間以上使用。「長時間つけっぱなし」53.7%、「ほぼ手入れしない」26.8%、「友人と片耳シェア」23.6%と、無防備な使い方が全世代で最も濃く出ました。症状は「ムレ・蒸れ感」55.4%が突出し、不調が出ても「若いから自然に治る」と先送りする傾向（35.1%）が強い世代です。

働き世代＝忙しくて後回し

テレワーク・会議でイヤホンを使う割合は30.6%、夏の不快を「感じる」人は72.1%で世代最多。外せない場面での酷使が常態化する一方で、放置経験も68.4%と最も高く、仕事・育児による時間不足が後回しを招いています。

ヤングシニア世代＝知識不足で放置

利用は自宅鑑賞が中心（56.7%）。夏対策を「特にしていない」35.3%、症状が出ても「何もしない」37.7%がいずれも世代トップ。「耳カビ」認知3.3%の知識不足が重なり、症状を抱えながら対処せず・知らず・諦める構図が鮮明になりました。

サーモグラフィ実証実験

NTTソノリティはこの度、装着するイヤホン・ヘッドホンの形状の違いが耳まわりの温度に与える影響をサーモグラフィで可視化しました。密閉型とオープンイヤー型で比較をおこない、外気温25℃の屋外で、約1時間の連続着用後（運動時は10分間の昇降運動後）に、耳介・外耳道周辺の温度を計測しました。

実証１.完全ワイヤレスの比較（1時間着用）

耳を密閉するカナル型イヤホン（他社製品）が35.5℃から36.4℃へ約0.9℃上昇し、熱がこもる傾向を示しました。

対して、nwmの耳をふさがないオープンイヤー型イヤホン「nwm DOTS」は35.8℃から36.0℃で、温度上昇は約0.2℃にとどまりました。

実証２.ヘッドホンの比較（1時間着用）

密閉型ヘッドホン（他社製品）が35.3℃から37.1℃へ約1.8℃上昇し、熱がこもる傾向を示しました。

対して、nwmの耳をふさがないオープンイヤー型ヘッドホン「nwm ONE」は34.5℃から35.1℃で、温度上昇は約0.6℃にとどまりました。

いずれの条件でも、耳をふさぐ密閉・カナル型は着用後に耳まわりの温度が大きく上がり、耳をふさがないオープンイヤー型は上昇が小さく保たれました。装着部の通気が確保されることで、外耳道の温度の上昇を抑えることが期待できます。

※サーモグラフィシステム「YGA-1000」（ワイエイシイガーター株式会社）を使用。

※本実証は計測例であり、温度変化には個人差や測定条件の影響があります。

考察

本調査では、高温多湿が続く梅雨から夏にかけてのイヤホン・ヘッドホンの使用実態と、それに伴う"耳の不快"の広がりが明らかになりました。週3日以上の使用は43.4%、1日1時間以上は54.2%に達し、3時間を超える長時間派も19.0%。Z世代では48.9%が毎日手放さず、使用の常態化が世代を問わず進んでいます。一方で、夏の紫外線や汗への対策として、肌や髪、目などへのケアを多くの人が実践するのに対し、耳のケアを意識する人はわずか14.9%。暑さによる身体への負担増を9割超（92.5%）が実感しながらも、耳だけはケアの盲点として取り残されている構図が浮かび上がりました。

実際に夏のイヤホン・ヘッドホン使用で不快を覚えた人は59.4%。症状としては「かゆみ・ムズムズ」45.4%、「ムレ・蒸れ感」44.5%が目立ちます。しかし、不快があっても放置した経験は57.7%にのぼり、医療機関の受診は9.1%にとどまります。さらに、耳の高温多湿環境で発症リスクが高まる「耳カビ（外耳道真菌症）」を正しく知る人は13.8%。気づかぬまま我慢し、見過ごす流れが定着しています。

また、耳トラブルリスクの質は、無防備に酷使するZ世代、多忙で後回しにする働き世代、知識不足のまま放置するヤングシニア世代と、世代によって変化します。入り口は三者三様で、世代特性に沿った働きかけが欠かせません。耳の中の高温多湿を避ける第一歩は、イヤホン・ヘッドホンの長時間・密閉での装着を見直すことです。サーモグラフィ実証でも、イヤホン・ヘッドホンの連続装着で耳周辺の温度が上昇する様子が確認されました。

ここで有効な手段となるのが、nwmの「耳スピ」シリーズです。耳をふさがないオープンイヤー型イヤホンのため、周囲の音が自然に聞こえながら装着部の通気を保つ構造は、ムレやかゆみの一因になる熱と湿気をためにくく、夏の耳環境の負担軽減につながります。※ 加えて、加齢などで"聞こえ"の変化を感じ始めた層には、cocoeの耳をふさがないオープンイヤー型集音器「cocoe Ear（ココエイヤー）」が新たな選択肢になります。本来の聴力を生かしながら不足する音だけを自然に補う設計で、会話や音楽を快適に楽しむことができます。猛暑日や酷暑日が相次ぐ日本の夏。“耳の温暖化”という新たな課題に対し、“耳カビ”をはじめとする耳の不快や耳トラブルへの意識を高め、耳をふさがないオープンイヤー型イヤホンを“夏の新習慣”として社会に広げていくことが、これからの夏のリスニング事情の改善、ひいては耳の健康促進に不可欠であると私たちは考えます。NTTソノリティは今後も、音のテクノロジーにより、耳の健康に寄り添う新たなプロダクトと価値を提案します。

※体感には個人差があり、症状がある場合は耳鼻咽喉科への相談を推奨します。

夏の耳トラブル対策に！NTTソノリティの耳をふさがないオープンイヤー型イヤホン

■NTTの特許技術搭載、耳をふさがないオープンイヤー型イヤホン「耳スピ」

nwmのオープンイヤー型デバイス。イヤホンなのに、まるでスピーカーのような開放感と臨場感のあるサウンドであることから「耳スピーカー」、略して「耳スピ」という愛称でシリーズ展開中。NTTの特許技術「PSZ（パーソナライズドサウンドゾーン）」※1などの搭載により、耳をふさがないのに音漏れしにくく、周囲の音も聞こえるのでコミュニケーションも快適です。耳をふさがない形状で、熱や耳のムレをためこみにくく、圧迫感もないので長時間快適さが続きます。オーバーヘッド、完全ワイヤレス、ネックバンド、有線と、利用シーンに合わせて選べる豊富なラインナップも魅力です。

「夏の新習慣、耳スピ」 特設ページ公開中！

https://nwm.global/pages/ss2026

夏におすすめの理由をデータで解説！あなたに夏に合う耳スピはどれ？シーンに合わせて最適な製品をご紹介。

お得なキャンペーンやイベント情報など随時更新予定です。

■世界初※2耳をふさがないオープンイヤー型集音器「cocoe Ear（ココエイヤー）」

「cocoe Ear」は、本来の聴力とテクノロジーが自然に調和する新しい“聞こえ”を実現する、世界初のオープンイヤー型集音器です。耳をふさがず、本来聞こえる音はそのままに、不足する音だけを低遅延の音声信号処理技術で自然に補い、会話やテレビ、音楽・動画まで違和感なく楽しめます。片耳約10gの軽やかな装着感に加え、ボタン一つで集音とイヤホンを切り替えられる直感的な操作性も特長です。さらに、スマートフォンを利用する方に向けて、専用アプリ「cocoe Connect（ココエコネクト）」を新たに開発。集音モードやTVモードの切り替え、音量・音質調整を迷わず行えるシンプルな操作性で、自分に合った“聞こえ”を簡単に整えられます。“まだ本格的な対策は早い”と感じている人に寄り添い、日常に負担をかけることなく、聞こえの変化と向き合い始めるための新しいスタンダードです。

※1 NTTコンピュータ&データサイエンス研究所が開発した技術です。

※2 耳かけ型＆左右独立型＆空気伝導型の集音器として（調査元：ステラアソシエ株式会社, 2025年11月時点）

■「nwm（ヌーム）」について

nwm（ヌーム）は、変化するライフスタイルの中で自分の世界と周囲の世界をシームレスにつなぐために生まれたNTTグループ初の音響ブランド。没入ではなく”共存（Co-being）”をコンセプトに、音を操るコア技術を活用したオープンイヤー型デバイスを開発しています。イヤホンなのに、まるでスピーカーのような新体験、耳スピーカー「耳スピ」を約2年半で8製品展開し、音の技術で世の中の課題を解決する音響ブランドへ成長しています。New Wave Makerの頭文字をとったブランド名には、音のテクノロジーと新しい発想でよりよい暮らしを提案し、世の中に新しい波を起こしていくという想いが込められています。 https://nwm.global/

■「cocoe（ココエ）」について

cocoe（ココエ）は、NTTの音響技術から生まれた、新しい”聞こえ”で毎日を高めるブランドです。周囲の環境音を保ちながら聞き取りたい音声を増幅し、自然で明瞭な聞こえを実現する”世界初”の耳をふさがないオープンイヤー型集音器「cocoe Ear」、テレビとつなげて使える「cocoe Link」など、”聞こえ”をより良くするデバイスを開発・展開。cocoeは、NTTグループの技術で”聞こえ”の様々な課題に向き合い、誰もが自分らしく、会話や音を楽しめる社会の実現を目指します。 https://cocoe.ntt-sonority.com/

■NTTソノリティについて

最先端の音響信号処理技術を用いて音響関連事業を行う会社として2021 年9 月1 日に設立。「音のテクノロジーで心を動かし、新しいスタンダードを作っていく。」というパーパスのもと、音を仕分ける・音を閉じ込める・特定の音を見つけ出す、の3つの技術を使い、ビジネスやプライベートなどさまざまなシーンで一人ひとりに快適な音響空間を実現する製品やサービスを提供しています。2022年11月には、音響ブランド「nwm（ヌーム）」を発表。オーディオ機器の開発・販売、パートナー企業との製品開発、音声DXの3つの事業をメインに、音響技術を駆使したソリューションで世の中の課題を解決、新たな生活価値やライフスタイルを生み出します。

https://ntt-sonority.com/