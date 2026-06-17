100万回遊ばれたAI炎上体験『絶対にバズるSNS「Y」』、国際広告賞「New York Festivals」で『銅賞』を受賞

no plan株式会社

no plan株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：芹川 葵、以下「no plan」）が、映画『俺ではない炎上』（配給：松竹株式会社）のプロモーションとして企画・開発したAI炎上疑似体験コンテンツ「絶対にバズるSNS『Y』」が、国際広告賞「New York Festivals Advertising Awards 2026」のDIGITAL/MOBILE: Best Use部門 Use of AIカテゴリーにおいて、ブロンズを受賞しました。あわせて、THE FUTURE NOW: BEST USE部門 Immersive & Conversational Experiencesカテゴリーにおいてファイナリストに選出されています。

本施策は2025年9月の公開直後、ピークの5日間で100万回以上プレイされ、SNS総インプレッション1億超、関連動画の総視聴回数1,000万回を記録しました。

ケースムービー（実際の体験はこちら）

本施策がどのような体験だったのかは、ケースムービー（約2分）でご覧いただけます。

日本語版：https://youtu.be/VeaeVY-zHLU

English ver.：https://youtu.be/1Xp-EebBbOM

New York Festivals Advertising Awards について

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=VeaeVY-zHLU ]

1957年に設立された、世界最大級の広告の国際コンテストの一つです。世界の優れた広告コミュニケーションを表彰しており、2026年は45を超える国と地域からエントリーが集まり、世界各国のクリエイティブリーダー350名以上で構成される審査員団によって審査が行われました。今年は45カ国のショートリスト作品の中から、最高賞、11の部門賞、51のゴールド、48のシルバー、66のブロンズ受賞作品が決定しました。

受賞内容

ブロンズ：DIGITAL/MOBILE: Best Use - Use of AI

ファイナリスト：THE FUTURE NOW: BEST USE - Immersive & Conversational Experiences

作品名：The Social Network "Y" - Guaranteed to Go Viral

コメント（クリエイティブディレクター：神山 紗貴子）

「絶対にバズるSNS『Y』」では、人間の粗探しや悪意の飛躍をAIに学習させ、たった一枚の画像から理不尽な炎上が起きる体験を設計しました。

怖いのに、少し笑ってしまう。

笑えるのに、どこか他人事ではない。

その感覚を、映画『俺ではない炎上』のテーマと接続し、広告として説明するのではなく、ユーザー自身の体験に変えることを目指しました。

国際的な広告賞で評価いただけたことを、とても嬉しく思います。

松竹の皆さま、制作チーム、体験してくださった皆さまに心より感謝します。

AIを、便利さや効率のためだけに使うのではなく、感情を動かす体験の"演出家"として使うこと。

no planとして、これからもその可能性に挑戦していきたいです。

「絶対にバズるSNS『Y』」について

「絶対にバズるSNS『Y』」は、映画『俺ではない炎上』（2025年9月26日公開）のスペシャルコンテンツとして公開した、AIによる理不尽な炎上の疑似体験コンテンツです。

粗探し思考を学習させたAIが、ユーザーのアップロードした写真から細部にわたって粗を探し、身に覚えのない炎上シナリオを自動生成。架空のSNS「Y」上では、はじめは好意的だったコメントが次第に批判へと変わり、拡散されていく。映画の題材である「ある日突然、無実の炎上に巻き込まれる恐怖」を、ユーザー自身の体験として味わえる設計にしました。

公開直後からSNS上で拡散され、ピークの5日間（2025年9月16日～20日）で100万回以上プレイされたほか、SNS総インプレッションは1億を超え、YouTuberやクリエイターによる関連動画の総視聴回数は1,000万回を記録しました。

本施策は、日本広告業協会（JAAA）主催「広告業界の若手が選ぶ、コミュニケーション大賞（JAAA若手大賞）」優秀賞（2026年4月発表）に続く受賞となります。

(C)2025「俺ではない炎上」製作委員会

no plan株式会社について

AI・Web3・アートなどの先端領域を舞台に、アイデアの種を多彩なかたちで育て、新しい技術と掛け合わせながら、未来の表現と事業を共創する集団です。

社名：no plan株式会社

設立：2019年10月10日

代表者：代表取締役 芹川 葵

所在地：東京都新宿区新宿2丁目12番13号 新宿アントレサロンビル 2F

URL：https://noplan-inc.com/

本件に関するお問い合わせ先

no plan株式会社 広報担当

Email：contact@noplan-inc.com

URL：https://noplan-inc.com/