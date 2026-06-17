株式会社ラネット

BIC SIM powered by IIJ（以下、BIC SIM）は、訪日外国人や一時帰国者向けのモバイルデータ通信サービスとして、データ通信容量無制限・5G対応のプリペイド型SIM「Japan Travel SIM Unlimited for BIC SIM」を、2026年6月17日より、全国のビックカメラグループ（ビックカメラ、ソフマップ、コジマ）の店頭およびオンラインショップにて販売開始いたします。

訪日外国人旅行者が増加し続ける中、日本滞在中のモバイル通信用途は多様化しており、特に動画視聴やオンライン会議、各種アプリの利用などにおいて「容量を気にせず、高速で安定した通信を利用したい」というニーズが高まっています。こうした背景を踏まえ、BIC SIMでは現在お取扱いしている「Japan Travel SIM」の通信容量選択型プランに加えて、通信容量無制限の「Japan Travel SIM Unlimited for BIC SIM」を新たにラインアップへ追加し、販売いたします。

本サービスは、日本国内のauの5G及び4G LTE対応エリアで通信が可能です。また、購入後は端末にSIMカードを挿すだけで、WEB登録等をすることなく利用を開始できるため、到着後すぐに使いたい場合はもちろん、渡航前に用意していた通信手段を使い切ってしまった場合など、旅程の途中でも必要なタイミングでご利用いただけます。

（※）一部の端末では、APN設定等が必要となる場合があります。

（※）本サービスは、データ通信専用のサービスです。音声通話機能およびSMS機能はございません。

■販売開始日

2026年6月17日（水）

■サービス仕様[表: https://prtimes.jp/data/corp/89853/table/136_1_ed41d2d98bf9960e45fcfaea00010a1b.jpg?v=202606170152 ]

（※）ご利用にあたっては、nano SIMカードに対応しているSIMフリー端末が必要です。

（※1）混雑時や大量通信時には通信速度が制限される場合があります。また、テザリングでの高速通信のご利用には、データ容量の上限があります。上限超過後は、通信速度が最大128kbpsに制限されます。（テザリング高速通信データ容量上限 10日プラン：9GB、15日プラン：14GB、31日プラン：30GB）

（※2）各店舗によりお取り扱い状況が異なります。

Japan Travel SIM Unlimitedについて、詳しくは以下サイトをご覧ください。

詳細を見る :https://tr.iijmio.jp/unlimited/

当社は今後も、訪日外国人や一時帰国中のお客様が日本国内で安心・快適にモバイル通信を利用できるよう、利便性の高いサービスの提供に取り組んでまいります。