ジンベイ株式会社、情報セキュリティの国際規格「ISO/IEC 27001（ISMS）」最新版の認証を取得

ジンベイ株式会社

生成AIプロダクトの開発・提供を行うジンベイ株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：上田英介）は、情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）の国際規格である「ISO/IEC 27001」の認証を取得いたしましたので、お知らせします。

お問い合わせはこちら :https://jinbay.co.jp/contact

▼認証取得の背景

生成AIの活用が急速に広がる一方で、AIが取り扱うデータの管理やセキュリティへの関心も高まっています。当社は「GenOCR」をはじめとする生成AIプロダクトを通じて、お客様の機密文書や個人情報を含むデータをお預かりする機会が多く、安心してサービスをご利用いただける情報セキュリティ体制の確立が不可欠と考えてきました。



こうした考えのもと、情報セキュリティの維持・向上に向けた取り組みを社内全体で進め、このたびの認証取得に至りました。今回取得した規格は、2025年に発行された最新版であり、近年国際的に重視されている気候変動への対応も要求事項に含まれています。

ジンベイGenOCRの詳細資料はこちら :https://hubs.ly/Q03f2FhC0

▼認証の概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/143568/table/124_1_c89f9e0289229cad85d9273fcc8b061b.jpg?v=202606170552 ]

▼今後について

当社は今回の認証取得をひとつの節目とし、引き続き全社で情報セキュリティの維持・向上に取り組んでまいります。

お客様に安心してご利用いただけるプロダクトとサービスの提供を通じて、生成AIの健全な普及に貢献してまいります。

■ジンベイについて

ジンベイ株式会社は「働くを変える」をミッションに、最新の生成AI技術を活用した業務DXを推進しています。私たちが提供する「ジンベイ生成AIエージェント」は、各業務プロセスをデジタル化し、過去のデータや社内外のコミュニケーション情報を有効活用することで、生産性向上と企業の成長を支援します。

法人名：ジンベイ株式会社

代表者：代表取締役 上田 英介

所在地：〒220-0004 神奈川県横浜市西区北幸一丁目５番１０号 JPR横浜ビル ８階

設立：2024年5月24日

事業内容：AI・システム開発、コンサルティング、および関連するサービス

メール ： info@jinbay.co.jp

会社HP：https://jinbay.co.jp/

GenOCRサービス資料：https://hubs.ly/Q03f2FhC0

GenLeadサービス資料：https://na2.hubs.ly/H02NFpp0