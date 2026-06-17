不動産テックTRUSTART、中国銀行に不動産担保の現地写真撮影代行サービスを提供

TRUSTART株式会社

不動産テック事業を展開するTRUSTART株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：大江洋治郎、読み：トラスタート、以下「TRUSTART」）は、株式会社中国銀行（本店：岡山県岡山市、取締役頭取：加藤貞則、以下「中国銀行」）のデジタル・リテール営業部に対し、住宅ローン審査に必要な担保物件の現地写真撮影業務を代行する「不動産調査（担保写真撮影）」を提供したことをお知らせいたします。

■ 背景

競争の激しい住宅市場において、審査回答のわずかな遅れは、お客様の購入機会の喪失や大切なライフプランの停滞という「重大な不利益」に直結します。

岡山県を拠点に瀬戸内・山陰・関西にまたがる広範なネットワークを持つ中国銀行のデジタル・リテール営業部においても、住宅ローン審査プロセスの迅速化は重要テーマのひとつであり、以下3点の課題解決を求めていました。

■ 支援内容

- 住宅購入の成否を分ける審査回答までの待機時間を短縮したい- タッチの差で人気物件を逃すリスクを減らすため、市場の速度感に即した調査体制を整備したい- 現地調査時のマナーや個人情報管理において、お客様や周囲の方に一切の不安を与えない体制を構築したい

TRUSTARTは、中国銀行の厳格なセキュリティ・ガバナンス基準に完全対応した形で、担保写真撮影のBPO体制を構築しました。



（１）実質1～3営業日での担保写真納品

規定では10営業日以内の納期としつつも、実態として依頼から1～3営業日以内に写真を納品。正式審査における審査回答の前倒しに貢献しました。



（２）銀行基準の「セキュアな環境」

日本国内サーバー限定の運用や暗号化伝送の採用など、お客様の大切な情報を守るデータ管理インフラを構築。中国銀行の堅牢なコンプライアンス基準に適合した運用体制を実現しています。



（３）信頼性の高い「外部統制スキーム」

銀行独自の厳格なルール（情報の保管場所の選定・再委託先統制スキームなど）を遵守しながら、透明性の高い外部ネットワークを柔軟に活用できる運用フローを設計。銀行品質のガバナンスに対する高い適応力が、中国銀行が本サービスを選択した最大の決め手となりました。

■ 導入効果

担保写真撮影のBPO化により、以下の変化が生まれています。



・審査回答の迅速化

担保写真の取得日数が短縮され、お客様への正式審査回答を早めることが可能になった。



・行員の業務負担軽減と心理的プレッシャーの解消

行員が遠方の物件に数時間かけて赴く必要がなくなり、その時間をお客様への丁寧な説明や提案活動に充てられるようになった。また、「早く写真を撮りに行かなければ」という行員の心理的負担が軽減された。

【インタビュー記事】

TRUSTART コーポレートサイトにて、中国銀行「デジタル・リテール営業部」のご担当者様へのインタビュー記事を公開いたしました。ぜひご覧ください。

■ 今後の展望

導入事例を読む :https://www.trustart.co.jp/cases/chugin

TRUSTARTは、不動産調査のノウハウと独自で収集・構築する不動産ビッグデータを組み合わせ、全国の金融機関への伴走支援を加速させます。住宅ローンビジネスの根幹である不動産担保調査の領域では、審査スピードとガバナンスの両立という課題が多くの地方銀行に共通しています。TRUSTARTはその「データと現場オペレーションの両面」から金融機関を支える不動産データインフラとして、全国各地で金融機関が本来の力を発揮できる環境を整えていきます。

＜株式会社中国銀行 概要＞

会社名：株式会社中国銀行

代表者：取締役頭取 加藤 貞則

設立：1878年12月

所在地：岡山市北区丸の内1丁目15番20号

公式サイト：https://www.chugin.co.jp/

(https://www.chugin.co.jp/)

【TRUSTARTの不動産調査について】

TRUSTARTの不動産調査は、信託銀行出身者を中心とした専門家チームが担当する、重要事項説明書作成を支援する高度な不動産調査代行サービスです。登記・役所・法務局・現地写真を網羅した総合不動産調査を提供し、すべての調査項目に対して根拠となるエビデンスを紐づけることで、高水準の調査品質を実現しています。

＜TRUSTART株式会社 概要＞

代表者：代表取締役 大江 洋治郎

事業内容：不動産ビッグデータ提供事業、不動産調査事業

本社：東京都中央区八丁堀2丁目14-1 住友不動産八重洲通ビル8F

設立：2020年5月

URL ：https://www.trustart.co.jp/

お問い合わせ : https://www.trustart.co.jp/contact/