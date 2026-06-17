ネットビジネスサポート株式会社とClay Inc.が国内初のパートナーシップ協業開始

国内初のパートナーシップ協業開始

ネットビジネスサポート株式会社

法人企業の活動情報をWEB情報からデータベース化し、新しい形の企業データ（「Beegleデータ」）を提供しているネットビジネスサポート株式会社(https://www.net-bizs.jp/)（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：池上正夫 以下、NBS）は、AIデータ連携プラットフォーム「Clay（クレイ）」を提供するClay Inc.(https://www.clay.com/)（アメリカ合衆国 ニューヨーク州ブルックリン）と、日本の企業データ提供会社として初めてパートナーシップ協業を開始することになりました。

協業することで、Clay × NBSという新しい組み合わせを前提に、確度の高い営業リスト作成、自社DBへの自動連携、企業リサーチの自動化、複数チャネルでの接点獲得まで、「Clay（クレイ）」を使用した一気通貫のアウトバウンド実践が可能になります。

パートナーシップ協業開始記念のオフラインイベントを開催

2026年6月25日（木）18時より、2社共催のオフラインイベントを開催いたします。

データとAIを活用するGo-To-Market（GTM）ツールをご体感できる場に、ぜひお越しください。

イベント概要

■Clay Inc. 会社概要

オフラインイベント「Clay Club Tokyo AIで営業リストはここまで変わる Clayで実践するアウトバウンド営業の新常識」詳細を見る :https://www.net-bizs.jp/seminar/20260625-2/[表: https://prtimes.jp/data/corp/58714/table/17_1_f3fa184926eea42d5c03fee32f49068e.jpg?v=202606171252 ]オフラインイベントに参加希望の方はこちら :https://luma.com/tokyo04

マイクロソフト社出身の創業者が開発したAIデータ連携プラットフォーム「Clay（クレイ）」は、最先端を走るAI開発企業（OpenAIやAnthropicなど）をはじめ、多くの大手テック企業が自社の営業・マーケティング組織に導入されています。

名 称 ： Clay Inc.

創 業 ： 2017年6月

本 社 ： アメリカ合衆国 ニューヨーク州（ブルックリン）

代 表 者 ： 代表取締役社長 池上 正夫

事業内容：次世代型の営業・マーケティング（GTM：Go-To-Market）自動化プラットフォームの提供

Website：https://www.clay.com/

■ネットビジネスサポート株式会社 会社概要

次世代型企業データを開発しているベンチャー企業で、営業・マーケティング現場で利用するターゲティングリストの作成、企業データの名寄せ、クレンジングを専門にしています。

名 称 ： ネットビジネスサポート株式会社

設立年月： 2014 年 2 月 26 日

本 社 ： 東京都渋谷区渋谷 1-12-2

代 表 者 ： 代表取締役社長 池上 正夫

事業内容：「Beegle データ」をベースとしたデータ提供ならびにクラウドサービスの提供、

ビジネスコンサルティング、システム開発・運用サービスの提供

Website：https://www.net-bizs.jp/

【サービスに関する問い合わせ先】

担当者： 相田

e-mail： sales@net-bizs.jp

TEL： 03-6272-5315