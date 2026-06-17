【健診後フォローの実行不足に対応】フラクタルワークアウト、加入者向け健康施策の設計支援を提供開始

フラクタルワークアウト株式会社

フラクタルワークアウト株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：高瀬雅弘）は、健康保険組合、企業人事、健康経営担当者、コラボヘルス担当者向けに、健診後フォロー施策の設計支援を提供開始しました。

本支援では、健康診断結果で把握された健康課題を、情報提供や注意喚起だけで終わらせず、加入者・従業員が参加しやすい運動施策、健康支援プログラム、実施後の振り返りまで一括して支援します。

1. 提供開始の背景

健康保険組合や企業では、健康診断結果をもとに、加入者・従業員の健康課題を把握する機会が毎年あります。

一方で、健診結果を確認した後に、どのような支援を行うべきか、誰にどのような施策を案内すべきか、どの専門家に依頼すべきか、実施後に何を振り返るべきかまでを具体化することは容易ではありません。

実務上は、「健診結果は把握しているが、次の施策に落とし込めていない」「対象者への案内が情報提供にとどまっている」「運動や生活習慣改善の必要性は認識しているが、実際の参加機会を設計できていない」「健康保険組合と企業人事の役割分担が整理しきれていない」といった課題が生じやすい状況があります。

特に、被保険者数700人以上規模の企業・健康保険組合では、対象者数や関係者が一定規模となるため、健診後フォローの企画、対象者設定、案内、専門家選定、実施管理、振り返りまでを社内・組合内だけで行う負担が大きくなりやすい傾向があります。

また、健診後フォローは、特定保健指導の対象者だけでなく、将来的に健康リスクが高まる可能性のある層、運動習慣が不足している層、生活習慣の見直しが必要な層など、幅広い対象者への支援を検討する必要があります。

フラクタルワークアウトでは、法人向け健康支援、健康経営支援、メディカルフィットネスの運営を通じて、健康課題の把握後の施策設計、運動支援、実施後の振り返りまでを一気通貫で支援しています。

今回、健康保険組合・企業人事・コラボヘルス担当者からの相談ニーズを踏まえ、健診後フォロー施策の設計支援を提供開始します。

2. 支援内容

本支援では、健康診断結果で把握された健康課題に対して、健康保険組合・企業人事の実施体制や目的に応じたフォロー施策を設計・実行します。

主な支援内容は以下の通りです。

・健診後フォロー施策の設計支援

・対象者、実施目的、優先課題の整理

・加入者・従業員向けオンライン運動プログラムの提供

・健康増進施設を活用した対面での運動指導

・健康保険組合、企業人事、保健師、産業医との役割整理

・案内文面、参加導線、実施日程、運用方法の設計

・実施後アンケート、参加状況、反応の整理

・次年度の保健事業・健康経営施策に向けた振り返り支援

本支援は、健康診断結果をもとに疾患の診断や治療を行うものではありません。

健診後の健康保持・増進、運動習慣づくり、生活習慣の見直しを支援するための法人向け健康支援です。

また、必要に応じて法人向け健康支援サービス「BODY PALETTE」等を活用し、組織単位の健康傾向把握や施策設計にも対応します。

サービス名を前面に出すのではなく、健康保険組合・企業人事が抱える実行課題の解決を中心に支援します。

3. 想定される活用シーン

本支援は、以下のような課題を持つ健康保険組合・企業での活用を想定しています。

・健診結果を踏まえた具体的なフォロー施策を検討したい

・特定保健指導の対象外、または手前層への支援を強化したい

・加入者・従業員向けの運動機会を提供したい

・健診結果の説明や注意喚起だけで終わらせたくない

・健康保険組合と企業人事で連携した施策を実施したい

・保健師や担当者の運用負担を抑えながら施策を進めたい

・専門家選定、企画、案内、実施管理を外部に任せたい

・実施後の参加状況や反応を次年度施策に活かしたい

・単発セミナーではなく、継続的な健康支援施策を検討したい

健康保険組合単独での実施だけでなく、企業人事、産業医、保健師と連携したコラボヘルス施策としての設計にも対応します。

4. フラクタルワークアウトが支援できること

フラクタルワークアウトは、法人向け健康支援、健康経営支援、メディカルフィットネスの運営を通じて、企業・健康保険組合の健康施策を実行面から支援しています。

健診後フォローでは、健診結果を把握するだけでなく、その後に対象者へどのような支援を届けるかが重要です。

例えば、運動不足が課題となりやすい層にはオンライン運動プログラムを提供し、より対面での支援が必要な場合には健康増進施設を活用した運動指導を組み合わせるなど、企業・健康保険組合の実施目的に応じて施策を設計します。

また、保健事業や健康経営施策では、社内会議に上げるための企画整理、専門家選定、対象者への案内、実施管理、終了後の振り返りまでが担当者の負担になりやすい領域です。

フラクタルワークアウトでは、これらの実務を一括して支援することで、健康保険組合・企業人事・コラボヘルス担当者が、健診後フォロー施策を進めやすい体制づくりを支援します。

さらに、健康増進施設および指定運動療法施設としての施設機能を活かし、法人向けの健康支援と、医師の指示に基づく運動療法の考え方を分けながらも、運動支援に関する専門的な相談が可能な体制を整えています。

5. 期待できる運用上のメリット

健診後フォロー施策の設計・実行を外部支援として活用することで、健康保険組合および企業にとって以下のような運用上のメリットが期待されます。

・健診結果を踏まえた次の施策を具体化しやすくなる

・加入者・従業員が参加しやすい運動機会を設計しやすくなる

・保健事業担当者、保健師、企業人事の実務負担を軽減しやすくなる

・専門家選定、企画、運用、振り返りを一括管理できる

・企業人事と連携したコラボヘルス施策として展開しやすくなる

・単発施策ではなく、次年度施策につながる振り返り材料を残せる

・月額換算で継続的な健康支援施策を検討しやすくなる

健診結果を確認するだけで終わらせず、加入者・従業員が参加できる具体的な施策に落とし込むことで、保健事業や健康経営施策の実行力向上を支援します。

6. 導入の流れ

導入にあたっては、健康保険組合・企業の既存施策や課題に応じて、以下の流れで支援します。

1. 初回相談

現在の健診後フォロー、保健事業、健康経営施策、企業人事との連携状況、対象者、実施体制、予算、希望時期を確認します。

2. 課題整理

健診結果を踏まえた健康課題、対象者、実施目的、既存施策との接続方法、実施優先度を整理します。

3. 施策設計

オンライン運動、対面指導、セミナー、継続プログラム等の中から、目的・予算・対象者・実施期間に応じた施策を設計します。

4. 実施準備

案内文面、実施日程、参加導線、社内外の関係者との役割分担を整理します。

5. 実施

加入者、従業員、対象部署、対象企業に応じて、運動施策や健康支援プログラムを提供します。

6. 振り返り

実施後の参加状況や反応を踏まえ、次回施策や次年度の保健事業・健康経営施策に向けた改善点を整理します。

既存施策の一部補完、企業人事との共同実施、オンライン施策、対面指導、次年度に向けた継続施策設計など、状況に応じた相談が可能です。

ご相談について

フラクタルワークアウトでは、健診後フォローをはじめ、健康保険組合の保健事業や企業の健康経営施策における運動施策の設計・実行・振り返りを支援しています。

「健診結果を踏まえた次の施策を具体化したい」

「加入者・従業員に運動機会を提供したい」

「保健事業の一部として健診後フォローを外部委託したい」

「企業人事と連携したコラボヘルス施策として展開したい」

「専門家選定、企画、実施、振り返りまで一括で相談したい」

このような課題をお持ちの健康保険組合、企業人事、健康経営担当者、コラボヘルス担当者、保健師、産業保健担当者の方は、お気軽にご相談ください。

会社概要

会社名：フラクタルワークアウト株式会社

所在地：東京都渋谷区神宮前1-14-34 原宿神宮の森 4F

代表者：代表取締役 高瀬雅弘

設立：2020年4月1日

資本金：5,000万円

事業内容：

法人向け健康支援・健康経営支援／BODY PALETTE（ボディパレット）の提供

メディカルフィットネス／パーソナルトレーニングジム／パーソナルピラティスの運営

URL：

フラクタルワークアウト公式サイト：https://fractal-workout.com/

BODY PALETTE公式サイト：https://body-palette.com/

加盟・参画・認定等

PHRサービス事業協会

健康経営アライアンス

がん対策推進企業アクション

スマート・ライフ・プロジェクト

Sport in Life

東京都スポーツ推進企業

健康優良企業“銀の認定”

問い合わせ先

フラクタルワークアウト株式会社

担当：広報／事業開発 水島

Email：contact@fractal-workout.jp