夏を快適にするアイテムが勢ぞろい！創業140年のインテリアメーカーが本社開放イベント「第35回夏の大倉庫市」を開催

株式会社イケヒコ・コーポレーション

株式会社イケヒコ・コーポレーション（本社：福岡県三潴郡大木町 代表取締役社長：猪口 耕成）は、2026年7月5日（日）および7月12日（日）の2日間、本社第9倉庫前にて「第35回イケヒコ夏の大倉庫市」を開催いたします。

い草ラグや冷感寝具など1000点以上のインテリア商品をメーカー直販ならではの特別価格で販売します。また、夏に活躍するインテリア商品の特別販売に加え、い草ワークショップや畳でのハイハイレース、地域団体と連携したステージイベントなど、ご家族で一日楽しめる企画を多数ご用意しています。

「第34回夏の大倉庫市」の様子特設サイト :https://soukoichi.ikehiko.net/

地域の皆さまへの感謝を込めて開催する恒例イベント

イケヒコ夏の大倉庫市は、地域のみなさまへの感謝を込めて開催しているメーカー直販イベントです。

創業140年を迎えたイケヒコは、い草をはじめとする自然素材を活かした商品づくりを続けてきました。本イベントでは、商品を販売するだけでなく、実際に見て、触れて、その魅力を体感いただける場として本社倉庫の一部を開放し開催いたします。

開催概要

イベント名：第35回イケヒコ夏の大倉庫市

開催日程：2026年7月5日（日）、12日（日） ※雨天決行

時間：8:30～15:00

会場：イケヒコ・コーポレーション本社（福岡県三潴郡大木町三八松1052）

入場料：無料

特設サイト：https://soukoichi.ikehiko.net/(https://soukoichi.ikehiko.net/)

日頃の感謝を込めてー1000点以上のインテリア商品を特別価格でご提供

「地域のみなさまへの感謝の気持ちをカタチにしたい」「お客様の声を直接伺いたい」、そんな思いから始まったイケヒコの大倉庫市は、毎年数千人が来場する筑後地域の恒例イベントです。

メーカーならではの圧倒的な品揃えを誇るインテリア商品を、地域の皆様に直接ご覧いただける貴重な機会です。イベント会場には多彩な商品をずらりと並べ、スタッフが一つひとつ丁寧にご案内いたします。

地域団体とのコラボ企画も実施

い草フレグラスい草ラグい草上敷きい草キッチンマットい草お昼寝マット七島草履ウィルトンラグ冷感寝具ペットインテリア■ルリーロ福岡による「畳でラグビー体験」 【7月5日開催】

福岡県を拠点に活動するプロラグビーチーム「ルリーロ福岡」の選手による体験イベントを開催します。

ルリーロ福岡公式サイト：https://leriro-fukuoka.com/(https://leriro-fukuoka.com/)

■和太鼓演奏【7月5日開催】

「江上和太鼓 郷蓮」の皆さまによる迫力ある演奏を披露します。子どもたちの元気な笑顔があふれるステージです。

■フラダンスショー 【7月12日開催】

「Moaniala Hula」の皆さまによるフラダンスショーを開催。子どもたちによる華やかなステージで会場を盛り上げます。

お子さま連れでも楽しめる参加型イベントを開催

毎年ご好評をいただいている各種体験イベントも充実。夏休み前の週末、親子で学びながら楽しめる時間をご提供します。

●スマホの画像でできる！オーダーメイドのござ作り

家族の記念日画像や大好きなペットの画像をオリジナルござにしてみませんか？スマホからの画像で簡単に作ることができます。

●受付：7/5・7/12両日ともに9：00～15：00 （最終受付14時半）

●料金：3,500円(税込)

●お申込み方法：

倉庫市会場でお申込み・受付していただき、LINEをお友達登録後、トーク画面からお気に入りの画像を共有していただきます。

●畳でハイハイレース ※要予約

赤ちゃんのハイハイ期はわずかな期間。そんな大事な時期の思い出を親子で残しませんか。赤ちゃんの発育にぴったりの床材である畳の上で一緒に応援しましょう！

●受付：9時半受付 10時スタート

●参加費：無料

●要予約：予約はこちらから https://soukoichi.ikehiko.net/haihai-race/(https://soukoichi.ikehiko.net/haihai-race/)

●ワークショップ- い草枕作り：い草のチップを好きなだけ詰めて自分だけのオリジナル枕を作ってみませんか？暑い夏のお昼寝にぴったりのさわやか枕です。- い草うちわ作り：夏祭りやアウトドアで重宝しそうない草のうちわ作りができます。一足早い夏休みの工作にも。い草枕作りい草うちわ作り

●受付：9：00～15：00 （最終受付14時半）

●材料費：1. 枕：\1,000(税込) 2. うちわ：\500(税込)

●フード・キッチンカー

地元で人気のキッチンカーが出店いたします。屋内の休憩スペースを準備していますので、涼しいお部屋でお楽しみいただけます。

株式会社イケヒコ・コーポレーションについて

福岡県大木町に本社を構えるイケヒコ・コーポレーションは、1886年創業のインテリアメーカーです。畳やい草をルーツに持ち、現在はラグ・カーペット・寝具などを国内外に展開しています。

私たちは、地場に根付くこのい草産業の継承者として、現代のライフスタイルに合うインテリア商品をご提供し続けています。



【会社概要】

社名：株式会社イケヒコ・コーポレーション

本社所在地：〒830-0424 福岡県三潴郡大木町三八松1052

代表取締役：代表取締役社長 猪口 耕成

事業内容： インテリア商品の製造・卸

設立：1886年

電話番号：0944-32-1203

HP：https://ikehiko.net/

【Official Instagram】

https://www.instagram.com/ikehiko_official/

https://www.instagram.com/ikehiko_japan