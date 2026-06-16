株式会社エムフロ、採用サイトの企画・制作・コンテンツ制作を行う「Craudia採用サイト制作代行」を提供開始

株式会社エムフロ

クラウドソーシングサービス「Craudia（クラウディア） https://www.craudia.com/ 」を運営する株式会社エムフロ（本社：東京都渋谷区）は、企業の採用活動に活用する採用サイトの企画・設計・制作を支援する「Craudia採用サイト制作代行」（ https://craudia-recruit-create.com/ ）の提供を開始いたしました。

【Craudia採用サイト制作代行サービス立ち上げの背景】

近年、求人媒体だけに依存しない採用活動の重要性が高まる中、自社の魅力や働く環境を発信できる採用サイトを運営する企業が増えています。採用サイトは、企業文化や社員の声、仕事内容などを求職者へ直接届けられる重要な採用チャネルとして注目されています。

しかし、「採用専用のサイトがなく応募数が伸びない」「自社の魅力や働く環境をうまく伝えられていない」「社員インタビューや採用コンテンツを制作するリソースが不足している」「採用サイトを作っても応募につながる設計が分からない」といった課題を抱える企業も少なくありません。

そこで当社では、これまで培ってきたWebサイト制作やコンテンツ制作のノウハウを活かし、「Craudia採用サイト制作代行」を開始いたしました。

【Craudia採用サイト制作代行とは】

Craudia採用サイト制作代行は、企業の採用課題や採用ターゲットに合わせた採用サイトの企画・設計・制作をワンストップで支援するサービスです。

企業の魅力や働く環境、社員の想いを分かりやすく伝えるサイト設計を行うとともに、社員インタビューや写真撮影などのコンテンツ制作にも対応し、応募につながる採用サイトづくりをサポートします。

【サービスの特徴】

1．採用課題に合わせたサイト設計

採用ターゲットや募集職種、採用課題をヒアリングしたうえで、応募導線やコンテンツ設計を行い、応募につながる採用サイトを制作します。

2．社員インタビューや撮影も対応

採用サイトに欠かせない社員インタビュー記事や写真撮影などのコンテンツ制作にも対応。企業の魅力や職場の雰囲気をリアルに伝えます。

3．企業の魅力を伝えるコンテンツ制作

仕事内容やキャリアパス、働く環境、福利厚生など、求職者が知りたい情報を整理し、企業理解を深めるコンテンツを制作します。

4．公開後の運用・改善支援

採用サイト公開後も、コンテンツ追加や改善提案、アクセス解析などを通じて、継続的な採用活動の成果向上を支援します。

【今後の展望】

当社ではこれまで、クラウドソーシングサービス「Craudia」を通じて多くの企業と専門人材をつないできました。

今後は、Webデザイナーやエンジニア、ライター、カメラマンなどの専門人材ネットワークを活用しながら、採用活動に必要なコンテンツ制作や情報発信を支援するサービスを強化し、企業と求職者のより良いマッチングに貢献してまいります。

※サービス詳細・お問い合わせは下記よりご確認ください。



Craudia採用サイト制作代行

https://craudia-recruit-create.com/

【株式会社エムフロについて】

株式会社エムフロは、クラウドソーシング「クラウディア」や自社メディア運営を通じて、Webマーケティング支援や業務効率化の提案を行うIT企業です。創業以来20年にわたり培ってきたWeb開発力とマーケティングノウハウを活かし、企業の成長とユーザーの働き方の多様化を支援しています。

＜会社概要＞

社名：株式会社エムフロ

所在地：〒150-0011 東京都渋谷区東3-13-11 A-PLACE恵比寿東 4階

代表者：代表取締役 北脇 陽典

設立：2004年9月

資本金：5,000万円

事業内容：クラウドソーシング事業、Webメディア運営、マーケティング支援、システム開発

URL：https://www.mfro.net/

＜運営サービス＞

・総合型クラウドソーシングサービス - クラウディア

https://www.craudia.com/

・クラウディアオンラインアシスタントサービス

https://craudia-assistant.com/

・クラウディア経理専門アシスタントサービス

https://craudia-assistant.com/accounting

・クラウディア英語対応アシスタントサービス

https://craudia-assistant.com/english

・クラウディア専門家記事監修サービス

https://app.craudia.com/lp/expert

・クラウディア導入事例制作サービス

https://jirei-seisaku.com/

・クラウディア医療ライティング/医師監修サービス

https://app.craudia.com/lp/medical

・クラウディア取材/撮影サービス

https://app.craudia.com/lp/interview

・クラウディア金融ライティング/監修サービス

https://app.craudia.com/lp/finance

・クラウディア不動産ライティング/監修サービス

https://app.craudia.com/lp/real-estate

・クラウディア美容ライティング/監修サービス

https://app.craudia.com/lp/beauty

・Craudiaメディア掲載支援サービス

https://craudia-citation.com/

・Craudia採用サイト用の社員インタビュー代行サポート

https://craudia-recruitment-interview.com/

・Craudia採用動画制作代行サービス

https://craudia-saiyo-movie.com/

・Craudia人材紹介・人材派遣業専門ホームページ制作代行

https://craudia-hrweb.com/

・Craudia採用サイト制作代行

https://craudia-recruit-create.com/

・クラウドワーカーのためのメディア - クラレポ

https://www.craudia.com/crarepo/

・みんなで作るゲーム攻略サイト - ゲーマチ.com

https://gamerch.com/

・全てのゲーム情報を一つのサイトで - Wazap!

https://jp.wazap.com/

・仮想通貨Bitcoinのニュース情報サイト - Coin Choice

https://coinchoice.net/

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