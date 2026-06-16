令和の現役高校生の８割以上が将来実家から出たい！？根強く実家に残りたい高校生も！

株式会社ワカモノリサーチ

みなさんは「実家から出たい？」と考えた事はありますか？

地方からの上京のタイミングや就職を機に実家から飛び出す人もいる一方、

実家に住み続ける安心感を取る人も一定数は存在します。

また、昨今の物価高や生活苦もあり、

「このまま実家暮らしでよい」と考える若者も増えつつある時代になりました。

こんな先が見えない時代ではありますが、令和の若者は「実家から出たい」と、

どの程度思っているのでしょうか。

そこで、１０代・現役高校生を対象としたマーケティング情報サイト「ワカモノリサーチ」では、

（https://wakamono-research.co.jp/media/）

全国の現役高校生（男女）に、

「あなたは将来、実家から出たいと思いますか？」というアンケート調査を実施。

今回はその結果の一部をご紹介します。

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【企業様へ】

本記事のような10代・Z世代調査は、各企業様の商品・サービスでも実施可能です。

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ワカモノリサーチでは「調査 → 記事化 → メディア露出」まで一貫して設計可能です。

実際に、調査データを活用したPRにより、メディア掲載・SNS拡散につながった事例もございます。

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https://wakamono-research.co.jp/

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【83.1％が「実家を出たい」自立と自由を得たい高校生多数に！】

今回、ワカモノリサーチでは全国の現役高校生（男女）に

「あなたは将来、実家から出たいと思いますか？」というアンケート調査を行いました。

その結果、

実家を出たいと「思う」と回答したのが83.1％、

実家を出たいと「思わない」と回答したのが15.8％、

「すでに実家から出ている」と回答したのが1.1％となり、

約８割以上の現役高校生が将来、実家から出たいと考えていることが分かりました。

まず、「実家を出たい」と回答した高校生の声で圧倒的に多かったのが、

「一人暮らしをしたい」

「一人暮らし憧れる」

「一人暮らしを夢見ている」

「ずっと1人暮らしをしたいと思っていたから」

といった、“一人暮らし”への憧れ。

“実家”というある親の作った環境・ルールで生活をしているからこそ、

そこから抜け出したいという願望が強いのかもしれません。

そのため、

「1人の方が楽」

「ひとりで伸び伸びしたい」

「家にいると自分の自由にできないから」

「自由になりたい」

「自由に暮らしたいから」

「縛られなくて済むから」

など“自由”を求める声も目立ちました。

他にも、「楽」「伸び伸び」「縛られたくない」といったキーワードが多く見られたのも

特徴的だったことから、

家族が嫌いというより、「自分のペースで過ごしたい」という気持ちを持つ高校生が

多いと言えそうです。

また、早く親元を離れたいと考えている高校生からは、

「自立したい」

「自立しないといけないと思うから」

「1人を経験して強くなりたい」

「自分で生きていく力をつけたいから」

「自立＝一人暮らしだと思っているため」

と“自立”という表現が多数寄せられました。

「自立」と「一人暮らし」がイコールでつながっている高校生も少なくないようで、

「いつまでも人に頼りたくないから」

「ずっと親だよりはよくないと思うから」

「独り立ちして親を安心させたいから」

など、親への感謝と距離の取り方を同時に考えているコメントも見られたそうです。

他には、地方に住む高校生からは、

「出身が田舎なので、都会に行きたい」

「都会に住みたいから」

「東京への憧れ」

「上京してやりたいことがあるから」

「もっと推し活をしたいから上京したいです」

といった、「都会」「東京」への憧れから実家を出たいという回答が集まりました。

いま住んでいる場所によっては「実家を出る」ことが自分の世界を広げるスタートラインになります。

そのため、「一人暮らし＝新しい世界へのチケット」としてとらえている高校生も

いることが分かりました。

そんな、前向きな実家を出たい意見とは違い、

「実家が嫌いだから」

「家があまり好きじゃないから」

「普通に親との関係が悪い」

「親の機嫌を伺うことが嫌だから」

「親の束縛が強いから」

「親がマジでうるさい」

「家にいると親がめんどくさい」

といった、実家にいることがストレスになっている高校生からも回答が寄せられたそうです。

中には、親からの暴力や暴言などを理由にしている高校生もあり、

家庭環境が影響しているパターンもありそうです。

また“親や家が嫌いだから”という感情が強い高校生が一定数いること見逃せない結果となりました。

【それでも実家がいい 安心・ごはん・家族時間を理由に「出たくない」派も】

一方、将来実家から出たいと「思わない」15.8％の高校生からは、

「家にいる方が安心」

「家族といたいから。結婚しても、同居がいいと考えているから」

「ご飯がおいしいから出ない」

といった、一人暮らしへの憧れよりも、「安心」「ごはん」や

今の家族との「ぬくもり」などを優先している姿が透けて見える回答が多く集まりました。

「親のすねかじりたい」

という、ストレートな意見もあったことから、

“使えるものは親でも使え”という考えを持っている高校生もいるようです。

また、

「立地がいいから出られない」

「実家の立地がいいから」

「立地が良すぎるから」

など、実家の環境が便利すぎることで、実家を出たくないと考える高校生も。

「都内のどこ行くのも３０分もあれば行けるから」

という声もありました。

東京在住で高校生が”放課後に行きたい渋谷・原宿・新宿にすぐに行けて、

週末、お台場や横浜・みなとみらいに足を伸ばすのも苦にならない”

そんな環境に住んできたら、わざわざ実家を出る必要性を感じない高校生がいるのもうなずけます。

さらに、実家を出たくない高校生からは、

「お金」や「生活力」に不安を感じている意見も。

「お金が心配だから」

「家事ができない・怖い」

「家賃諸々自分で管理しなきゃいけない」

「自分で生活費を出したくないから」

といった声から、一人暮らしに対して、「自由が得られる」「楽しそう」という感覚の前に

「お金は平気なのか…」「現実、大丈夫かな…」といった不安要素が先立ってしまうのでしょう。

親の経済状況や自分で生活をしないといけない負担、自分のお金を使いたくない倹約思考な高校生は

実家を出る選択肢は最初から持っていないのかもしれません。

【今回の調査結果の詳細はこちら】

今回ご紹介した調査結果の詳細・全貌も含め、「ワカモノリサーチ」からご覧いただけます。

https://wakamono-research.co.jp/media/high-school-home-leaving/

また、「株式会社ワカモノリサーチ」では、

“全国９割の高等学校とのネットワーク”

“全国５万人以上の若者ネットワーク”

を最大限に活かし、

既存の若者向け・Z世向けのマーケティング企業やサイトではできない

“オンリーワン”のマーケティング・調査が可能となっております。

企業様・媒体様からのご依頼も受け付けております。

お気軽にご相談・お声がけ頂ければ幸いです。

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調査期間 2026.2.27～2026.3.16

調査機関 株式会社ワカモノリサーチ

調査対象 全国の現役高校生（男女）

有効回答数 284名

調査方法 インターネットリサーチ

【本調査結果（画像）の引用・転載について】

本調査の一部を引用・転載される場合には、

出典として「ワカモノリサーチ」

URL （https://wakamono-research.co.jp/media/）

の併記をお願いいたします。

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【本リリースに関するお問い合わせ先】

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MAIL：contact@wakamono-research.co.jp

TEL：0120-993-703

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